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"Большое строительство" в Украине: денег стало меньше, но объемы никто не сокращал

19.05.2020 - 15:25

Несмотря на уменьшение Государственного фонда регионального развития (ГФРР) с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реализация проекта "Большого строительства" в 2020 году должен состояться.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Так, 6 мая состоялось заседание комиссии по оценке и отбору инвестиционных программ, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР.

Минрегион отчитался о "Большом строительстве" в Украине

pixabay.com

"По результатам комиссии рекомендовали внести изменения в распоряжение Кабмина от 26 февраля, в пределах назначений для регионов после уменьшения Государственного фонда регионального развития с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн. Несмотря на уменьшение ГФРР реализация проектов большого строительства в 2020 году должен состояться", – заверил Чернышев.

Он отметил, что по состоянию на май, в основном работы ведутся, но есть определенные отставания, причины которых обрабатываются на местах и ​​с председателями облгосадминистраций.

"Мы также планируем начать работу профессиональных мобильных групп, которые будут проверять ход работ, сроки и объемы", – добавил министр.

Подчеркнем, что 1 марта в Украине начались строительные работы на объектах социальной инфраструктуры по программе "Большое строительство". Программа предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. В частности, в рамках программы будет построено или отремонтировано 375 объектов социальной инфраструктуры: 137 школ, 116 садов и 122 спортивных объектов. Также планируется построить или отремонтировать 4000 километров дорог государственного значения и 2500 километров дорог местного значения.

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