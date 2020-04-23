АЗС за углом: удобно, но опасно

21:32, 23.04.2020

Несмотря на удобство расположения, автозаправочная станция в непосредственной близи от жилого дома является небезопасным объектом для людей, которые в нем живут. Расстояние меньше 25 метров – опасно, больше 100 – комфортно. Но обо всем по порядку.

Немного истории и статистики

По состоянию на начало 2020 года в Украине насчитывается более 15 тысяч автозаправочных станций (АЗС) разного вида технических модификаций и предоставляемых услуг.

Стремительное развитие этого бизнеса происходило в 2009-2017 годах, чему свидетельствовал активный рост числа АЗС. Именно в этот период украинские автолюбители наблюдали все прелести растущего рынка: консолидацию и сетевое превосходство, повышение сервиса и смещение предпочтений в пользу дополнительных услуг. И сейчас, если по сравнению с другими странами-рынками в Украине недостаточное количество авто, то заправок вполне хватает.

Украинские водители с интересом засвидетельствовали глобальный переход от "заправочной колонки" с буфетом и туалетом к комфортабельным супермаркетам с просторными уборными, зонами отдыха и большим количеством предоставляемых услуг.

Но есть нюансы

Основная проблематика заключается в безопасности. Если АЗС на трассах и дорогах вне населённых пунктов построены и эксплуатируются с соблюдением норм и правил, то в населённых пунктах очень часто наблюдаются нарушения законодательно установленных норм и требований.

Внимания на такие нарушения особо не обращают, пока не начнутся протесты жителей ближайших к заправке домов в виде пикетов и митингов.

iStockphoto

Однако местные чиновники продолжают лишь кормить митингующих обещаниями разобраться с этой проблемой и привести все в соответствие действующим нормам. Подогревает ажиотаж происходящие не часто, но регулярно (каждые в 2-3 года) громкие чрезвычайные происшествия, приводящие к потере здоровья или смерти людей. Это относится как к клиентам АЗС, так и к сотрудникам станции и случайным гражданам, которые оказались "не в том месте, не в то время".

Голливудские боевики демонстрируют нам, что происходит при взрыве заправочной станции, но поверить в то, что подобный "кадр" возможен возле детского сада или школы вашего ребенка сложно. Лишь в моменты, когда реальность соприкасается с сюжетом фильма, наступает осознание величины данной проблемы.

Напомним, что в Украине действуют противопожарные требования, согласно которых расстояние от самого близкого из строений АЗС до ближайших жилых и общественных зданий должно быть от 25 до 80 метров в зависимости от типов заправок и оборудования.

Также величина санитарных разрывов от оборудования АЗС до окружающих зданий должна составлять не менее 50 метров.

Минимальное расстояние до технологического оборудования, помещения АЗС н/н – (нет норматива) расстояние не нормируется и принимается, исходя из конструктивных особенностей X – расстояние до стен зданий, Y – до прорезов стен зданий

Так быть или не быть

Безопасность автозаправочных станций должны проверяться массой госорганов.

В частности, разрешение на строительство и подведение коммуникаций выдает Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

По факту очевидных нарушений, следовало бы задавать вопросы, кому это выгодно.

В защиту автозаправочных станций следует отметить, что также не редкими были случаи, когда жилое или нежилое здание возводилось без соблюдения необходимых отступов от уже работающей станции. Но за этим тоже должны были следить контролирующие органы.

Каким образом и насколько строго будет кто-то контролировать подобные вопросы теперь, после ликвидации ГАСИ и реформирования органов контроля, пока не понятно.

Стоить отметить, что именно усиление государственного контроля за процессом выдачи разрешений и исключение коррупционных схем из данного процесса способны обеспечить безопасность людям.

Также следует понимать, что с АЗС, которые функционируют с нарушением установленных норм, необходимо проститься и ликвидировать их. Несмотря на комфорт и удобство, безопасность – первостепенна.