Апартаменты – не квартира. Что нужно знать, чтобы не купить "кота в мешке"

10:50, 6.02.2020 21 2

Современный рынок недвижимости Украины изобилует большим количеством рекламных объявлений с предложениями купли-продажи апартаментов. Однако не все покупатели понимают, что апартаменты и квартира совсем не тождественные друг другу понятия. То есть апартаменты не являются определением квартиры класса люкс.

Какое жилье классифицируют апартаментами

Термин "апартаменты" не имеет однозначного определения в действующем законодательстве Украины. Согласно ГСН В.2.2-24: 2009 "Здания и сооружения. Проектирование высотных жилых и общественных зданий", апартаментами являются квартиры с высоким уровнем сервиса для временного проживания людей. В то же время, согласно ст. 382 Гражданского кодекса Украины, квартирой является изолированное помещение в жилом доме, предназначенное и пригодное для постоянного проживания. Таким образом, апартаменты не являются жильем в юридическом смысле.

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Почему застройщики строят апартаменты, а не квартиры

Основная причина – целевое назначение земельного участка. Изменение целевого назначения требует от застройщика не только дополнительного времени, но и значительных финансовых затрат до начала строительства.

Поэтому решение строить апартаменты является коммерческим и его можно отнести скорее к способу обойти законодательные предписания и запреты, чем к желанию компании застройщика внедрить в отечественный рынок новые форматы недвижимости.

"Подводные камни" апартаментов

Оформить постоянную регистрацию места проживания в апартаментах невозможно из-за юридического статуса таких помещений.

Проблемы будут возникать и при оформлении льгот, социальной помощи, записи ребенка в детский сад или в школу, оформление субсидий и тому подобное.

Также жители апартаментов не имеют возможности заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. Этим занимается компания, которая обслуживает здание или застройщик, поэтому договор заключается исключительно с ними. Поэтому у жителей апартаментов отсутствует право на создание ОСМД и на самостоятельный выбор обслуживающих компаний.

Конечно, не следует забывать и о том, что стоимость квадратного метра в апартаментах значительно ниже чем квартиры, впрочем это преимущество является неоправданным по сравнению с теми затратами, которые владелец будет нести на содержание такого имущества. Потому как стоимость коммунальных услуг будет рассчитываться как для юридических лиц, что примерно на 15-20% дороже, чем для населения.

Кроме того, если в жилых комплексах владельцы квартир являются участниками общей долевой собственности, то в случае с апартаментами хозяином будет считаться или управляющая компания, или продавец. Поэтому любые улучшения, переоборудование или ремонтные работы будут невозможны без договоренностей с продавцом, либо выкупа у настоящего владельца этих помещений.

Разница в комфортности проживания

Требования, устанавливаемые к строительству жилья, достаточно высоки. Однако, что касается нежилых помещений, то проектировщики не обязаны заботиться о комфорте и здоровье людей и думать о необходимой инсоляции, уровне акустического шума, подъездных дорогах для скорой и доступности для маломобильных групп населения, ведь по авторскому и проектному замыслу апартаменты предусматривают только временное проживание или ночлег. Требовать соблюдения норм жилищного строительства от застройщика в случае сооружения апартаментов нет юридической основы. Этот вопрос остается на усмотрение застройщика.

Что же выбрать

Значительное преимущество апартаментов от квартиры – сравнительно низкая стоимость за квадратный метр, что в украинских реалиях часто является решающим фактором. Кроме того, такие помещения дают возможность использовать их не только для проживания, но и для бизнеса.

Конечно, плюсы и минусы взвешивать всегда покупателю, но можно отметить, что на рынке Украины адаптация новых форматов еще не завершена. А значит, следует ожидать изменений. Надеемся, положительных!