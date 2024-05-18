В Закарпатье взяли под особую охрану пещеру, в которой жили люди каменного века. Фото

Первая найденная в Карпатах пещерная стоянка людей каменного века теперь будет находиться под особой охраной. Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Пещерная стоянка времени палеолита находится в Карпатском биосферном заповеднике. Организацию обвинили в бездействии и через суд потребовали заключить охранный договор с областными властями "для предотвращения разрушения и уничтожения памятника национального значения".

Заповедник выполнил требование суда, отметила прокуратура. Согласно охранному договору, он обязался взять памятник под особую охрану и использовать его территорию исключительно как экспозиционное и туристическое место.

О чем речь

Стоянку разыскали в 1972 году в карстовой пещере "Молочный камень" (на фото здесь и ниже), расположенной на склоне горы в селе Большая Уголька Тячевского района. Ученые уверены, что пещера в период с 1,5 млн – 10 тысяч лет до нашей эры служила жильем для людей каменного века.

И пещера, и часть горы получили название "Молочный камень" в честь интересного природного явления. Насыщенный раствор CaCO3 постоянно сочится из известняковых скал. Раствор имеет белый цвет и в целом напоминает молоко.

Пещера двухъярусная, с двумя ходами и несколькими залами, где и жили пещерные люди. Общая длина пещеры составляет 92 метра, а объем – 63 м3. Фантастические кальцитовые наплывы, напоминающие гигантские органные трубы, пронизывают всю плоскость пещеры напротив входа.

"Именно здесь обнаружена стоянка древних людей-троглодитов, заселявших территорию Карпат еще во времена позднего палеолита, около 20 тыс. лет назад. Этих первобытных жителей Карпат ученые относят к так называемой культуре охотников на пещерных медведей. Первопоселенцы Карпат жили за счет охот, которые быстро истощали местные ресурсы. Это, в свою очередь, побуждало их к постоянным миграциям с места на место. Для кратковременной оседлой жизни они использовали пещеры", - отметили в заповеднике.

В "Молочном камне" впервые на территории Карпат и нашли стоянку древнейших людей. Там было много интересных предметов их быта (сейчас они экспонируются в музеях).

Вход в пещеру также необычен – он находится среди букового пралеса (леса, поторый едва ли не ровесник первобытным людям).

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