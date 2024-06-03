Почему кошки, собаки и другие животные имеют третье веко, а люди – нет

Владельцы животных неоднократно могли замечать дополнительное веко в глазах своих домашних любимцев. Такой мясистый "занавес" обычно появляется, когда они находятся в полусонном состоянии или наслаждаются играми и ласками.

На самом деле третье веко является составной частью конъюнктивы, влажной мембраны, покрывающей всю склеру глаза, которая двигается в горизонтальном направлении. Она встречается у многих видов млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб, обеспечивая адаптирование к разным средам обитания, пишет IFLScience.

Ученые Бристольского университета исследовали, что функционирование третьего века не отличается от верхнего и нижнего. Оно защищает глаз и способствует удалению попавшего на его поверхность мелкого мусора. Распределяет слезы, сохраняя склеру влажной, что особенно важно для собак с плоскими мордами, например мопсов и кинг-чарльз-спаниелей.

Дикая природа

Для диких животных наличие третьего века играет немаловажную роль. Оно обеспечивает защиту глаз от посторонних тел во время охоты в высокой траве, полученных укусов и царапин от добычи или соперников.

Дополнительное веко пустынных животных частично прозрачное, такая особенность имеет решающее значение для верблюдов, глаза которых может легко повредить грязь. Оно перекрывает открытую склеру, помогая животному сохранить зрение во время песчаной бури.

Для животных, средой обитания которых являются моря, океаны и реки, третье веко служит защитой от воды. Полупрозрачная мембрана обеспечивает наличие зрения при погружении, что помогает большим видам акул во время охоты.

Быстрые потоки воздуха могут повредить глаза птиц. Хищники, такие как соколы, используют веко во время стремительных полетов на охоте. Для других видов оно служит защитой от повреждений, которые может нанести потомство при вскармливании.

Исследования показали, что черепа дятлов получают травмы во время сверления деревьев, в результате чего мягкие ткани глаза повреждаются, а на слизистую попадают опилки. Третье веко для них выполняет двойную функцию: фиксирует органы зрения и помогает избежать попадания посторонних тел.

Животные полярных регионов уязвимы к снежной слепоте – временной потере зрения от ультрафиолетовых лучей солнца, отражающихся от белой поверхности земли. Существует неподтвержденная теория, что третье веко поглощает вредное излучение. Однако его прозрачность точно помогает белым медведям в подводной охоте.

Утрата во время эволюции

В результате эволюции полноценное третье веко стало ненужным людям и большинству видов приматов. Снижение уровня конкуренции и необходимости в охоте снизили вероятность повреждения. Повышенная чувствительность человеческого глаза обеспечивает более быструю реакцию на потенциальную опасность, закрывая склеру.

Однако третье веко не исчезло полностью. Plica semilunaris или мерцающая перепонка все еще заметна в уголке нашего глаза. Полулунная складка выполняет защитную функцию и обеспечивает выведение излишков слез в носовую полость, из-за чего появляется насморк, когда вы плачете.

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