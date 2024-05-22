Над Землей взойдет Цветочное полнолуние: когда и что это за явление

23 мая состоится любопытное астрономическое событие. На небе в который раз можно будет увидеть Цветочную полную Луну.

Это явление также известно, как Цветочное полнолуние. Детальнее о нем читайте в материале OBOZ.UA.

Происхождение названия

Названия полнолуний происходят из Соединенных Штатов Америки. Считается, что их придумывали местные фермеры, чьи традиции смешались вместе с поверьями коренного населения и привезенными из разных мест Европы.

В мае по всей Северной Америке появляется большое количество цветов, поэтому некоторые индейские племена дали майскому полнолунию название "Цветочное". В то же время кто-то из коренного американского населения называл его "Луной, которая распускается", "Луной, которая распускается листья" или даже "Луной посева".

А европейцы часто называют полную Луну в мае "Материнской", "Заячьей" или "Яркой". Также в старинной Англии можно было встретить вариант "Молочная Луна".

Когда можно увидеть Цветочное полнолуние

В 2024 году максимальная Лунная фаза наступит 23 мая, в 9:53 по восточному времени и в 16:53 по киевскому времени.

В этот момент Солнце все еще будет находиться над горизонтом, а Луна за ним, поэтому ее можно будет увидеть примерно в 21:19 на юго-востоке. Спутник Земли будет расположен в созвездии Скорпиона рядом с его яркой звездой – Антаресом.

Это уже пятое полнолуние в году. Его особенность состоит в том, что Луна не будет подниматься слишком высоко над горизонтом и в 5 утра 24 мая уже скроется. Но по данным NASA, спутник будет выглядеть полным примерно со вторника до раннего вечера пятницы, поэтому вы можете насладиться им чуть раньше или позже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что летом можно будет увидеть большой парад планет почти с любой точки Земли.

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