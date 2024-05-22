Летом земляне увидят большой парад планет: названа дата

В начале лета состоится уникальное астрономическое событие – большой парад планет. Его можно увидеть даже без специального оборудования.

Вскоре шесть планет, а именно Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, встанут в ряд. Детальнее об этом явлении рассказал Starwalk Space.

Выравнивание планет, которое в народе также называют парадом планет – это астрономический термин, используемый для описания события, когда несколько планет одновременно сближаются с одной стороны от Солнца. В это время на небе можно одновременно увидеть несколько планет одновременно.

Ближайшее планетарное выравнивание состоится 3 июня 2024 года рано утром. Поскольку в небе выстроятся сразу шесть планет, оно будет считаться большим.

Однако это общая дата, когда событие будет видно из большинства мест по всему миру. Чтобы узнать лучшее время для наблюдения за небесными телами именно для вашего местоположения, воспользуйтесь приложением Sky Tonight.

К примеру, лучшим временем для наблюдения за планетами из Киева является вечер 4 июня.

Однако обратите внимание на то, что высокие строения или горы вблизи вас могут закрыть собой парад планет. Кроме того, невооруженным глазом можно увидеть не все планеты, поэтому лучше иметь с собой телескоп или хотя бы бинокль.

В общем, выравнивание планет длится несколько дней, поэтому если вы не успели понаблюдать за небом 3-4 июня, вы можете попытаться увидеть парад чуть позже.

Расположение планет

Чтобы легче идентифицировать небесные тела и отличить планеты от звезд, вы также можете использовать приложение Sky Tonight.

Желтоватый Сатурн, который легко заметить, ведь он будет самым ярким среди других планет и звезд, можно будет увидеть невооруженным глазом в созвездии Водолея.

Нептун будет расположен в соседнем созвездии Рыб, но вам понадобится мощный бинокль, чтобы увидеть его.

Также в созвездии Рыб, но несколько позже взойдет Марс, отличающийся красным оттенком светения.

Ближе к рассвету на восточном горизонте появятся Уран, Юпитер и Меркурий. Все три планеты будут расположены в созвездии Тельца. Юпитер будет достаточно ярким, чтобы увидеть его невооруженным глазом, но Меркурий расположен слишком близко к Солнцу, поэтому его и Уран лучше рассматривать через оптику.

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