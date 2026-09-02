В начале сентября в небе можно будет увидеть редкие явления: в чём уникальность этого события

В начале сентября любителей астрономических явлений ждут сразу два зрелища на утреннем небе. 7 сентября можно будет увидеть редкое сближение Луны, Марса и двух самых ярких звезд созвездия Близнецов — Поллукса и Кастора, а на следующее утро – тонкий лунный серп рядом со скоплением Ясли.

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Об этом пишет HVG. Издание ссылается на данные Свабгейской обсерватории,

Редкое сближение Луны, Марса и звёзд Близнецов

Утром 7 сентября, около 05:00, тонкий серп Луны, Марс, а также Поллукс и Кастор образуют на небе необычную композицию, похожую на неправильный четырехугольник.

Явление можно будет увидеть невооруженным глазом, глядя в восточном направлении. Небесные объекты будут находиться достаточно высоко – примерно на высоте 35 градусов над горизонтом. Марс будет располагаться справа и выше Луны, Поллукс — слева и ниже, а Кастор – слева и выше.

Наблюдать за небесной композицией можно будет примерно до 05:20, пока утреннее небо не станет слишком светлым.

При хорошей видимости восточного горизонта ниже также можно будет увидеть Юпитер – яркий белый объект, который легко будет выделяться среди других небесных тел.

Особое значение этому событию придает то, что оно не повторится в течение ближайших двух лет.

На следующий день Луна сблизится со скоплением Ясли

Еще одно интересное явление можно будет наблюдать на следующее утро, около 05:00. Над восточным горизонтом появится тонкий лунный серп, освещенный лишь примерно на 11%.

На темной части Луны можно будет увидеть так называемый пепельный свет — слабое свечение поверхности, не освещенной Солнцем.

Непосредственно под Луной с помощью бинокля можно будет найти звездное скопление Ясли, также известное как Praesepe или M44. Тонкий и относительно тусклый лунный серп не помешает увидеть отдельные звезды скопления.

Владельцы телескопов смогут наблюдать еще более редкое явление – покрытие Луной слабых звезд, которые по очереди будут исчезать и вспыхивать на краях лунного диска. В промежутке примерно между 03:35 и 05:17 некоторые слабые звезды могут внезапно исчезать за лунным диском, а впоследствии снова появляться с его освещенного или темного края.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе над Украиной можно было наблюдать один из самых ярких метеорных потоков года – Персеиды. В небе за час можно было увидеть до сотни "падающих звезд", а условия для наблюдения в этом году были благоприятными в связи с новолунием.

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