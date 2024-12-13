В доме сгорели 7 человек: археологи приблизились к разгадке трагедии в Черкасской области 6000 лет назад

Археологи идентифицировали семью, которая погибла во время пожара в Черкасской области. Кости, обнаруженные в доме, который сгорел почти 6000 лет назад, дают исследователям подсказки о смерти 7 человек в доисторической Украине.

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Сожженные и растерзанные человеческие останки свидетельствуют о жестокой смерти группы людей каменного века. Однако неизвестно, почему два человека, которые как будто погибли в пожаре, имели тяжелые травмы головы, а один из членов семьи умер на столетие позже всех остальных, пишет LiveScience.

"Мы можем лишь предполагать, была ли связь между пожаром и актом смертельного насилия, то есть убийством людей в доме", – говорит биологический антрополог из Кильского университета (Германия) Катарина Фукс.

В 2004 году археологи обнаружили почти 100 обломков человеческих костей в доисторическом доме в Косеновке, Уманского района Черкасской области. По словам ученых, это село хранит остатки доисторического "мегапоселения", созданного аграрными кукутень-трипольскими обществами, которые проживали на территории современной Румынии, Молдовы и Украины с 4800 по 3000 год до нашей эры.

Эти поселения состояли из общественных зданий и семейных домов, многие из которых были намеренно сожжены, когда люди ехали, говорят исследователи. Но обнаружение человеческих костей в одном из сгоревших домов в Косеновке удивило археологов, которые взялись за новое детальное исследование, чтобы выяснить, что там произошло.

Обзор костей обнаружил останки по меньшей мере семи человек: двоих детей, одного подростка и четырех взрослых. По словам археологов, четыре скелета, которые сильно обгорели, были найдены внутри разрушенного дома, а на трех других не было видно поджога и они были вне дома. Эксперты также обнаружили, что двое взрослых получили сильную черепно-мозговую травму непосредственно перед смертью.

Ученые использовали радиоуглеродную датировку, чтобы определить, что шесть человек, возможно, были семьей, погибшей между 3690 и 3620 гг. до н.э. Затем эксперты внимательно рассмотрели структуру переломов и изменение цвета костей, чтобы выяснить, что кости обгорели еще свежими.

Учитывая одновременные даты смерти и доказательства поджога, команда ученых пришла к выводу, что три человека могли погибнуть в горящем доме, в то время как другие – вдохнули дым или отравиться угарным газом и умереть у дома. Однако этот анализ не обнаружил дополнительной информации о причине травм черепов.

Независимо от того, как погибли эти шесть людей каменного века, понятно, что дом и тела были полностью покрыты землей и мусором в течение нескольких месяцев. Интересно, что часть чужого седьмого черепа была положена на вершину спустя века, пояснили авторы исследования.

По словам ученых, изолированный фрагмент черепа мог быть преднамеренным ритуальным отложением, а вся коллекция костей – результат сложной, многоэтапной традиции захоронения. "Хотя эти люди оставили нам огромное количество археологического материала, мы все еще так много не знаем – например, как они обращались со своими мертвыми", - сказала Катарина Фукс.

"Предварительные объяснения сожженных домов сосредотачивались на ритуальном уничтожении домов путем умышленного сожжения. Но эти результаты исследований свидетельствуют о том, что, возможно, там был межгрупповой конфликт", – предположил археолог Джордан Карстен, не участвовавший в исследовании.

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