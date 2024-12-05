Уникальный случай: самая старая птичка в мире снесла яйцо в 74 года. Фото и видео

Самая старая птичка в мире – альбатрос по имени Мудрость – снесла яйцо в свои 74 года. Утратив своего 60-летнего партнера, она нашла новую пару.

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Служба охраны рыбных ресурсов и природы США считает, что Мудрость снесла 50-60 яиц за свою жизнь. Большинство из них с ее давним партнером Акеакамай, с которым она была вместе в течение 60 лет, пишет IflScience.

Впервые Мудрость увидели и зафиксировали биологи после того, как она отложила яйцо на атолле Мидвэй в 1956 году. Поскольку альбатросы не откладывают яйца раньше, чем в возрасте пяти лет, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США подсчитала, что ее как минимум 74 года.

По словам ученых, ежегодно в ноябре популяция альбатросов возвращается на атолл Мидуэй в северной части Тихого океана, чтобы отложить яйца.

"Каждый год, когда Мудрость возвращается, мы узнаем больше о том, как долго могут жить морские птицы и выращивать птенцов", – сказала биолог Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США доктор Бет Флинт.

Возвращение Мудрости не только вдохновляет любителей птиц во всем мире, но и помогает исследователям лучше понять, как "защитить этих утонченных морских птиц и среду обитания, которую им необходимо, чтобы выжить в будущем", говорят ученые.

По словам исследователей, с 2021 года они зафиксировали исчезновение Акеакамая, вероятно, он скончался. В начале этого года Мудрость заметили в брачных танцах с другой птицей.

"Хотя альбатросы соединяются на всю жизнь, в случае необходимости они могут найти себе новую пару. К примеру, если переживут своего первого партнера", – отметила доктор Флинт.

Биолог Джон Плисснер подчеркнул, что Мудрость уникальна. "Мы не знаем ни одной другой птицы, которая даже была бы близка к ее возрасту. Следующему ближайшему, о котором нам здесь известно, сейчас 45 лет", – сказал он.

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