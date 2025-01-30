Стаю из 1500 дельфинов сняли на видео у побережья Калифорнии. Удивительное зрелище

У побережья Калифорнии запечатлели на видео удивительное зрелище. Стая из более чем 1500 дельфинов, растянувшись на километр, ныряла и выпрыгивала из воды по заливу Кармел.

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Ученые отмечают, что это уникальное событие. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, дельфины Ріссо обычно путешествуют по группам всего от 10 до 30 животных, пишет Phys.org.

Небольшая команда исследователей отслеживала ежегодную миграцию серых китов, направляющихся к размножающимся лагунам у побережья Нижней Калифорнии в Мексике, однако неожиданно наткнулась на огромную стаю дельфинов.

"Насколько я мог видеть, они были на горизонте", – сказал капитан Эван Бродски из отдела наблюдений за китами в заливе Монтерей, снявший беспилотником кадры огромного скопления дельфинов Ріссо.

Морская биолог Колин Талти, также участвовавшая в путешествии, сказал, что это было "достаточно удивительным" увидеть более 1500 дельфинов, прыгающих вокруг их лодки.

Некоторые из дельфинов Ріссо, имеющие коренастое тело и луковидную голову, даже плавали в передней части судна и использовали волны, чтобы двигать его вперед, говорит Талти.

"Дельфины просто отлично проводили время. Они хлопали хвостами, подходили прямо к лодке. Это был невероятный опыт. Выглядело так, будто Ріссо устроили большую вечеринку", – сказала биолог.

По словам ученых, береговая линия Монтерея является особенно идеальным местом для наблюдения за дельфинами, поскольку они предпочитают чрезвычайно глубокую воду. Подводный каньон этого района означает, что они могут подплывать гораздо ближе к берегу, чем где-либо вдоль побережья Калифорнии, отметила Колин.

Команда исследователей не сразу достигла размера суперстаи, считая, что там было всего несколько сотен дельфинов.

"Когда мы запустили беспилотник, я был поражен. Я говорил: "Посмотрите на мой экран. Посмотрите, сколько их", – подчеркнул капитан Эван Бродски.

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