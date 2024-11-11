Старейший британский спутник оказался в 'неправильной' части космоса, но никто не понимает, как он туда попал

Старейший британский спутник Skynet-1A сейчас находится на высоте 36 000 км над Америкой. Запущен он был в 1969 году, спустя всего несколько месяцев после того, как люди впервые ступили на Луну.

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Skynet-1A был расположен высоко над восточным побережьем Африки для передачи связи для британских войск. Когда через несколько лет космический корабль прекратил работу, можно ожидать, что гравитация потянет его еще дальше на восток, над Индийским океаном. Но полутонный военный космический корабль не мог просто дрейфовать в свое текущее место, пишет BBC.

То есть, скорее всего, в середине 1970-х ему было велено запустить двигатели, чтобы перенести спутник на запад. Вопрос в том, кто это был и с какой целью это делалось?

"Сейчас Skynet-1A находится в том, что мы называем "гравитационным колодцем" на 105 градусах западной долготы, блуждая вперед и вперед, как мрамор на дне чаши. И, к сожалению, это приближает его к другому спутниковому трафику на регулярной основе. Поскольку он мертв, риск заключается в том, что он может встретить что-то. А это все еще "наш" спутник, и мы все еще несем за него ответственность", – говорит космический консультант доктор Стюарт Ивс.

Доктор Ивс пересмотрел старые каталоги спутников, Национальный архив и пообщался со специалистами со спутников по всему миру, но он не может найти никаких подсказок по поведению старейшего британского космического корабля в конце срока службы.

Skynet-1A был изготовлен в США ныне несуществующей аэрокосмической компанией Philco Ford и отправлен в космос ракетой Delta ВВС США.

"Первый спутник Skynet совершил революцию в телекоммуникационных возможностях Великобритании, позволив Лондону безопасно общаться с британскими войсками даже в Сингапуре. Однако с технологической точки зрения Skynet-1A был более американским, чем британским, поскольку Соединенные Штаты и создали, и запустили его", – заметил доктор Аарон Бейтман в недавней статье об истории программы Skynet, которая сейчас находится в своем пятом поколении.

Это мнение подтверждает Грэхэм Дэвисон, который летал на Skynet-1A в начале 70-х годов из своего британского оперативного центра в Окхангере RAF в Хэмпшире: "Сначала американцы контролировали спутник на орбите. Они протестировали все наше программное обеспечение со своим, прежде чем в конце концов передать управление RAF", — сказал инженер, который сегодня уже давно находится на пенсии.

"По сути, существовал двойной контроль, но когда и почему Skynet-1A могли вернуть американцам, что кажется вероятным – боюсь, я не помню", – добавляет Дэвисон, которому сейчас за 80 лет.

Рейчел Хилл, докторант из Университетского колледжа Лондона, также шарит в Национальных архивах. Ее чтение привело ее к одной очень разумной возможности.

"Команда Skynet из Окхенгера отправлялась на спутниковый комплекс ВВС США в Саннивейле и управляла Skynet во время "Oakout". Это было тогда, когда управление было временно передано США, пока Окхенгер был выключен для проведения необходимого технического обслуживания. Возможно, переезд мог состояться тогда?" – предположила Рэйчел Гилл.

Официальные, хоть и неполные, журналы статуса Skynet-1A свидетельствуют о том, что окончательное командование было оставлено в руках американцев, когда Окхангер потерял спутник из виду в июне 1977 года. Но, несмотря на то, что спутник затем переместили в его нынешнее положение, в конце концов ему разрешили умереть в неудобном месте, хотя на самом деле его следовало поместить на "орбитальное кладбище".

Там, где находится Skynet-1A, на 105 градусах западной долготы, активный спутник может видеть кусок мусора на расстоянии 50 км от его места до четырех раз в день. Может показаться, будто они далеко друг от друга, но на скорости, с которой двигаются эти объекты, они начинают приближаться слишком близко друг к другу.

Министерство обороны заявило, что Skynet-1A постоянно контролируется Национальным центром космических операций Великобритании. Другие спутниковые операторы информируются о вероятности особо тесного соединения на случай, если им нужно будет принять меры уклонения. Однако, наконец, британскому правительству, возможно, придется подумать о перемещении старого спутника в более безопасное место.

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