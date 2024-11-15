Пророк Соломон убивает дьявола: в Турции обнаружили 1500-летний кулон-амулет. Фото и видео

Во время раскопок в древнем городе Адрианополис (Турция) был найден 1500-летний кулон-амулет. На украшении V века нашей эры изображен пророк Соломон, убивающий дьявола.

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На кулоне есть надпись "Наш Господь преодолел зло". По словам исследователей, раскопки в древнем городе, известном также как "Зевгма Черного моря", продолжаются, пишет Arkeonews.

"Изображение на кулоне показывает пророка Соломона верхом на коне, пронизывающем демона. Соломон важен во всех трех основных религиях. Он признан правителем и пророком в иудаизме, Библии и в исламе", – рассказал руководитель раскопок, доцент Эрсин Челикбаш с кафедры археологии литературного факультета университета Карабюк.

Челикбаш отметил, что кулон был найден в Адрианополе по военному характеру города: "Раньше мы обнаружили доказательства кавалерийского подразделения здесь благодаря археологическим находкам. Соломон известен и как командир войск. Он также считался защитником римской и византийской кавалерии в Адрианополе".

Ученый также отмечает, что эта находка очень важна для этого региона и для мировой археологии в целом.

"На передней части кулона изображен пророк Соломон и упоминается о победе Бога над злом, а на обороте – имена четырех святых ангелов: Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Это тоже очень важно. Ведь в анатолийской археологии не было ни одного подобного артефакта. В Иерусалиме найден только один сравнимый с точки зрения изображения пример. Появление двух подобных артефактов на таком большом расстоянии свидетельствует о том, что эта территория была важным религиозным центром в древности", – отметил Челикбаш.

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