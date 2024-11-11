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Почему мокрые собаки отряхиваются: ученые нашли объяснение

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
1,2 т.
Почему мокрые собаки отряхиваются: ученые нашли объяснение

Команда нейробиологов из Медицинского института Говарда Гьюза Гарвардской медицинской школы обнаружила нейронный механизм, отвечающий за уникальный способ сушиться у собак. Исследователи поняли, что именно побуждает животных отряхиваться от воды.

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Ученые провели исследование на мышах, во время которого они наносили масло на шее млекопитающих и наблюдали за реакцией нескольких механосенсорных нейронов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science,пишет phys.org.

Согласно данным предыдущих исследований, ученые знали, что когда животные, такие как собаки и медведи, намокают или им нужно удалить раздражители из кожи, они отряхиваются, выбирая для этого волнообразный способ, эффективно отбрасывающий воду из их шерсти в воздух вокруг них. Но нейронный механизм, стоящий за такой дрожью, был не изучен и потому неизвестен. Чтобы узнать больше об этом поведении, они провели эксперименты, во время которых проверили стимулы на мокрых мышах, которые так же отряхиваются, когда мокрые.

Почему мокрые собаки отряхиваются: ученые нашли объяснение

Первоначальные эксперименты включали применение нескольких типов стимулов к спине и шее, чтобы узнать больше о том, что вызывает желание отряхнуться. Исследовательская группа обнаружила, что кроме воды мыши реагировали на дыхание (движение воздуха) или на масло, нанесенное на заднюю часть шеи. В последующих экспериментах они использовали масло как раздражитель.

Чтобы проверить, действительно ли обрушения обусловлены механосенсорными нейронами, а не автоматическими реакциями на изменение температуры, команда удалила ген Piezo2 (контролирует ионные каналы, отвечающие за соприкосновение) у подопытных мышей и обнаружила, что это остановило их желание отряхиваться.

После этого ученые измерили чувствительность трех механорецепторов, протестировав несколько мышей, стимулируя их с помощью масла. Один рецептор, называемый C-LTMR, постоянно приводил к рефлексу отряхивания, когда мышей стимулировали. Они также обнаружили, что его удаление приводило к значительному уменьшению этого рефлекса.

Затем исследователи создали карту, показывающую путь сенсорных сигналов при стимуляции от кожи к спинному мозгу, а затем к головному мозгу. Результатом стала полная картина нейронных механизмов, вовлеченных в том, что команда описывает как "отряхивание мокрой собаки".

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