Почему мокрые собаки отряхиваются: ученые нашли объяснение

Команда нейробиологов из Медицинского института Говарда Гьюза Гарвардской медицинской школы обнаружила нейронный механизм, отвечающий за уникальный способ сушиться у собак. Исследователи поняли, что именно побуждает животных отряхиваться от воды.

Видео дня

Ученые провели исследование на мышах, во время которого они наносили масло на шее млекопитающих и наблюдали за реакцией нескольких механосенсорных нейронов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science,пишет phys.org.

Согласно данным предыдущих исследований, ученые знали, что когда животные, такие как собаки и медведи, намокают или им нужно удалить раздражители из кожи, они отряхиваются, выбирая для этого волнообразный способ, эффективно отбрасывающий воду из их шерсти в воздух вокруг них. Но нейронный механизм, стоящий за такой дрожью, был не изучен и потому неизвестен. Чтобы узнать больше об этом поведении, они провели эксперименты, во время которых проверили стимулы на мокрых мышах, которые так же отряхиваются, когда мокрые.

Первоначальные эксперименты включали применение нескольких типов стимулов к спине и шее, чтобы узнать больше о том, что вызывает желание отряхнуться. Исследовательская группа обнаружила, что кроме воды мыши реагировали на дыхание (движение воздуха) или на масло, нанесенное на заднюю часть шеи. В последующих экспериментах они использовали масло как раздражитель.

Чтобы проверить, действительно ли обрушения обусловлены механосенсорными нейронами, а не автоматическими реакциями на изменение температуры, команда удалила ген Piezo2 (контролирует ионные каналы, отвечающие за соприкосновение) у подопытных мышей и обнаружила, что это остановило их желание отряхиваться.

После этого ученые измерили чувствительность трех механорецепторов, протестировав несколько мышей, стимулируя их с помощью масла. Один рецептор, называемый C-LTMR, постоянно приводил к рефлексу отряхивания, когда мышей стимулировали. Они также обнаружили, что его удаление приводило к значительному уменьшению этого рефлекса.

Затем исследователи создали карту, показывающую путь сенсорных сигналов при стимуляции от кожи к спинному мозгу, а затем к головному мозгу. Результатом стала полная картина нейронных механизмов, вовлеченных в том, что команда описывает как "отряхивание мокрой собаки".

Ранее OBOZ.UA распространял версии ученых, почему собаки любят валяться в грязи и фекалиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!