Почему коты 'болтают': учимся понимать своего пушистика

Кошки издают разные звуки, чтобы общаться с людьми и другими животными. Каждое их слово может означать различные потребности.

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В одной ситуации они ласково мяукают, в другой – шипят, а в третьей могут издавать звуки, похожие на лепет. О том, как понимать своего пушистого друга, пишет Live Science.

Независимость кошек усложняет исследование в лаборатории, поэтому ученые их не проводят, однако владельцы кошек и исследователи обнаружили ряд возможных объяснений кошачьих разговоров.

Мяуканье направлено на людей – является призывом во внимание (или требование покормить), тогда как шипение или рычание на других кошек или животных свидетельствует о стрессе и враждебности. А еще есть звук, который кот обычно издает при виде добычи. Подобно тому, как люди ворчат, когда раздражены, эти необычные вокализации могут быть просто выражением определенных кошачьих эмоций.

Специалист по кошачьему поведению Микель Дельгадо говорит, что эти звуки не являются сигналом для кого-то из окружения.

"Это не обязательно отрицательные эмоции, это может быть просто волнение", – говорит он.

А эволюционный биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и автор книги "Кошачье мяу: как коты эволюционировали от саванны к вашему дивану" рассказал о еще одной интересной привычке котов: открывать ротик. Он считает, что они это делают, когда нужно усилить свое обоняние. То есть неважно, какой звук при этом возникнет. Их цель втянуть воздух, чтобы заработал орган, называемый вомероназальным или органом Якобсона. Он расположен в верхней части рта и действует как второй нос, позволяя котам ощущать запахи химикатов, отличающиеся от тех, которые чувствует только нос.

"Направляя воздушный поток в этот орган, лепет может помочь котам получить больше сенсорной информации об окружающей среде", – говорит ученый. Но уточняет, что это не подтвержденная информация, потому что спланировать исследования для эффективной проверки этой гипотезы очень сложно.

"Большинство кошек недостаточно изучены, и мы не знаем многое о них, включая предка домашнего кота, североафриканского дикого кота. Ключ к пониманию домашних кошек состоит в том, чтобы лучше понимать диких кошек, чтобы мы знали, унаследовано ли поведение от их предков, или возникла после приручения", – объясняют ученые.

Пока остается загадкой, почему именно коты говорят, но специалист по кошачьему поведению Микель Дельгадо предположил, что владельцы кошек сами могут предоставить важную информацию, которая поможет раскрыть причину. Для этого нужно проследить за поведением домашних любимцев, записывая когда они "болтают" и какие именно звуки издают.

"Было бы интересно провести опрос владельцев кошек о том, что они наблюдают и говорят ли их коты", – уточнил он.

А пока предлагаем вам насладиться видео подборкой с кошачьим лепетом, которая, если не объяснит о чем они говорят, то точно придаст настроение.

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