Ошибка Китая образовала смертельную ловушку на орбите Земли: мы уже видели это в 'Гравитации'

На орбите Земли разрушился разгонный блок китайской ракеты Long March 6A, находившейся в отрытом космосе в течение 24 часов. Ошибка инженеров второго по численности населения государства мира представляет угрозу безопасности астронавтов, находящихся на эшелонах.

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В результате масштабного взрыва, вокруг нашей планеты обнаружено более 50 обломков, сообщает Universe Space Tech. Похожую ситуацию раньше можно было увидеть в американо-британском научно-фантастическом фильме "Гравитация".

Степень ракеты-носителя была предназначена для запуска первой партии спутников Thousand Sails, разработанных для улучшения интернета в Китае. Миссия по выводу объектов в открытый космос прошла успешно, однако оставшийся на орбите разгонный блок разрушился.

Точная причина взрыва остается неизвестной, но эксперты отмечают, что инцидент произошел из-за ошибки в использовании топлива. Обычно лишние остатки горючего удаляют из части ракеты, однако в этом случае произошел сбой.

Большое количество обломков, образовавшихся вокруг Земли, угрожают безопасному пребыванию в космосе астронавтов, находящихся в орбитальных эшелонах на высоте ниже 800 км. Остатки разгонного блока китайской ракеты Long March 6A пересекают траекторию обитаемых объектов.

Напомним, ранее китайская государственная компания Yuanxin Satellite успешно запустила 18 из 14 000 интернет-спутников, бросивших серьезный вызов американскому проекту Starlink от SpaceX. По информации экспертов, новейшие разработки работают на высоте от 160 до 2000 км над Землей, предлагая меньшие задержки передачи и потери связи по сравнению с геостационарными спутниками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Япония запустила усовершенствованный спутник наблюдения Земли на новой флагманской ракете H3.

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