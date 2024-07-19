Не только вокруг Солнца. Ученые предложили расширить понятие 'планета'

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили расширить определение "планеты" за пределы Солнечной системы. По мнению ученых, оно очень размыто.

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Команда экспертов под руководством планетолога Жана-Люка Марго утверждает, что современное определение, принятое Международным астрономическим союзом ( МАС ) в 2006 году, слишком "Солнце-центрическое". Поэтому они предлагают более точную альтернативу, пишет Earth.com.

В настоящее время определение описывает планету как небесное тело, вращающееся вокруг Солнца, имеющее достаточную массу, чтобы приобрести сферическую форму под действием гравитации, и вытеснить другие объекты со своей орбиты. Но здесь речь идет только о небесных телах в нашей Солнечной системе и ничего не имеет об экзопланетах, которых более 6000.

"Текущее определение конкретно упоминает вращение вокруг нашего Солнца. Это касается только планет нашей солнечной системы. Предложение нашей команды будет применено к небесным телам, вращающимся вокруг любой звезды, остатка звезды или коричневого карлика", – сказал ведущий автор исследования профессор Жан-Люк Марго.

Критерии Международного астрономического союза также требуют, чтобы тело имело форму, близкую к сферической вследствие действия собственной гравитации, а также являлось единственным телом подобного размера на своей орбите, кроме своих спутников. Эти пункты, по мнению ученых, сформулированы недостаточно точно, поэтому их бывает сложно проверить.

Поэтому ученые предлагают новое определение, утверждающее, что планета – это тело, находящееся на орбите вокруг одной или нескольких звезд, коричневых карликов или звездных остатков с массой более 10 ² килограммов, то есть имеет массу менее 13 масс Юпитера (2,5 X 10²⁸ килограммов).

Чтобы составить эти ограничения, эксперты провели анализ объектов солнечной системы, чтобы определить, какие общие черты отличают планеты от других объектов. Они заменили старое требование о превосходстве тела на своей орбите. Ведь исследователи заметили, что именно при массе около 10²³ кг планеты начинают "поглощать" малые объекты на своем пути.

Также ученые стремились отделить планеты от зарождающихся звезд. Известно, что в недрах слишком массивных газовых гигантов начинаются термоядерные реакции, превращающие планету в звездно-коричневый карлик.

Решили также отказаться от старого требования о сферической форме, поскольку при наблюдении за удаленными экзопланетами их форму определить практически невозможно. Однако авторы работы утверждают, что это тоже попадает под ограничение по массе, то есть все объекты Солнечной системы, тяжелее 10²¹ кг, являются сферообразными. Так что массу космического тела определить не трудно.

OBOZ.UA ранее писал, что астрономы обнаружили экзопланету размером с Юпитер, которая "пахнет тухлыми яйцами".

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