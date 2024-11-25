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Размером как мобильный телефон: NASA приступило к тестированию крошечных подводных роботов. Фото и видео

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
480
Размером как мобильный телефон: NASA приступило к тестированию крошечных подводных роботов. Фото и видео

NASA начали тестирование подводных роботов для будущих миссий в океане. Разработаны они были для поиска жизни на далекой Луне, но недавно начали свою работу в бассейне здесь, на Земле.

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Проект предполагает создание роя из десятков самоходных плавающих роботов размером с мобильный телефон, как приближаться и будут искать на глубине океана химические и температурные сигналы, которые могут указывать на жизнь. Согласно заявлению NASA, работы SWIM – сокращение от Sensing With Independent Microwimmer (распознавание с независимым микровимером) – продемонстрировали удивительную маневровость во время недавних испытаний в бассейне Калифорнийского технологического института (Caltech).

Последняя разработка команды SWIM – это напечатанный на 3D принтере пластиковый прототип, опирающийся на недорогие коммерческие двигатели и электронику. Движимый двумя пропеллерами, с четырьмя закрылками для управления, прототип продемонстрировал контролируемое маневрирование, способность оставаться на месте и корректировать свой курс, а также движущиеся вперед-назад движения "газонокосилки". Всё это он делал автономно, без прямого вмешательства команды. Робот даже произнес по буквам "JPL" (Jet Propulsion Laboratory (Лаборатория реактивного движения)).

Размером как мобильный телефон: NASA приступило к тестированию крошечных подводных роботов. Фото и видео

"Люди могут спросить, почему NASA разрабатывает подводную работу для исследования космоса? Это потому, что в Солнечной системе есть места, куда мы хотим пойти, чтобы искать жизнь, и мы считаем, что жизнь нуждается в воде", – объясняет Итан Шалер, главный исследователь проекта в JPL и добавил, что NASA нужны работы, которые могут исследовать эту среду – автономно, за сотни миллионов километров от дома.

Серия прототипов разрабатываемой в JPL концепции SWIM недавно прошла испытания в 25-метровом соревновательном бассейне Калифорнийского технологического института в Пасадене. Результаты были обнадеживающими.

Размером как мобильный телефон: NASA приступило к тестированию крошечных подводных роботов. Фото и видео

"Это замечательно – создать работа с нуля и увидеть, как он успешно работает в соответствующей среде. Подводные работы в общем-то очень сложные, и это лишь первый из целого ряда проектов, над которыми нам придется поработать, чтобы подготовиться к путешествию в океанский мир. Но это доказательство того, что мы можем создать эти роботы с необходимыми возможностями и начать понимать, с какими вызовами они столкнутся во время подводной миссии", – сказал Шалер.

Робот, который использовался для испытаний бассейна, имел длину около 42 сантиметров. Команда надеется в конце концов снизить его длину примерно до 12 сантиметров, то есть не более чем мобильный телефон. Чтобы убедиться, что его можно было спасти в случае необходимости во время любого из 20 раундов испытаний в 25-метровом бассейне, он был прикреплен к леске, а инженер шел рядом с удочкой.

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