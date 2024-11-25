Размером как мобильный телефон: NASA приступило к тестированию крошечных подводных роботов. Фото и видео

NASA начали тестирование подводных роботов для будущих миссий в океане. Разработаны они были для поиска жизни на далекой Луне, но недавно начали свою работу в бассейне здесь, на Земле.

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Проект предполагает создание роя из десятков самоходных плавающих роботов размером с мобильный телефон, как приближаться и будут искать на глубине океана химические и температурные сигналы, которые могут указывать на жизнь. Согласно заявлению NASA, работы SWIM – сокращение от Sensing With Independent Microwimmer (распознавание с независимым микровимером) – продемонстрировали удивительную маневровость во время недавних испытаний в бассейне Калифорнийского технологического института (Caltech).

Последняя разработка команды SWIM – это напечатанный на 3D принтере пластиковый прототип, опирающийся на недорогие коммерческие двигатели и электронику. Движимый двумя пропеллерами, с четырьмя закрылками для управления, прототип продемонстрировал контролируемое маневрирование, способность оставаться на месте и корректировать свой курс, а также движущиеся вперед-назад движения "газонокосилки". Всё это он делал автономно, без прямого вмешательства команды. Робот даже произнес по буквам "JPL" (Jet Propulsion Laboratory (Лаборатория реактивного движения)).

"Люди могут спросить, почему NASA разрабатывает подводную работу для исследования космоса? Это потому, что в Солнечной системе есть места, куда мы хотим пойти, чтобы искать жизнь, и мы считаем, что жизнь нуждается в воде", – объясняет Итан Шалер, главный исследователь проекта в JPL и добавил, что NASA нужны работы, которые могут исследовать эту среду – автономно, за сотни миллионов километров от дома.

Серия прототипов разрабатываемой в JPL концепции SWIM недавно прошла испытания в 25-метровом соревновательном бассейне Калифорнийского технологического института в Пасадене. Результаты были обнадеживающими.

"Это замечательно – создать работа с нуля и увидеть, как он успешно работает в соответствующей среде. Подводные работы в общем-то очень сложные, и это лишь первый из целого ряда проектов, над которыми нам придется поработать, чтобы подготовиться к путешествию в океанский мир. Но это доказательство того, что мы можем создать эти роботы с необходимыми возможностями и начать понимать, с какими вызовами они столкнутся во время подводной миссии", – сказал Шалер.

Робот, который использовался для испытаний бассейна, имел длину около 42 сантиметров. Команда надеется в конце концов снизить его длину примерно до 12 сантиметров, то есть не более чем мобильный телефон. Чтобы убедиться, что его можно было спасти в случае необходимости во время любого из 20 раундов испытаний в 25-метровом бассейне, он был прикреплен к леске, а инженер шел рядом с удочкой.

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