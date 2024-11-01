NASA назвало девять потенциальных мест для высадки людей на Луну в 2026 году

NASA определило обновленный набор из девяти потенциальных регионов посадки вблизи Южного полюса Луны для своей миссии Артемида III. Эти области будут дополнительно исследованы путём научных и инженерных исследований.

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Обновленный список был оценен на предмет научной ценности и доступности миссии. Уточненные регионы посадки Артемиды III на Луне опубликовали на сайте nasa.gov.

"Артемида вернет человечество на Луну и посетит неисследованные районы. Выбор NASA этих регионов демонстрирует наше стремление безопасно высадить экипаж вблизи южного полюса Луны, где они помогут совершить новые научные открытия и научиться жить на лунной поверхности", – сказала Лакиша Хокинс, ассистент заместителя ассоциированного администратора Офиса программы "От Луны до Марса".

Уточненные регионы посадки Артемиды III на Луне без приоритета:

Пик возле Cabeus B

Haworth

Массив Malapert

Плато Mons Mouton

Mons Mouton

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

de Gerlache Rim 2

Равнина Slater

Эти регионы имеют разные геологические характеристики и предлагают гибкость для проведения миссий. Южный полюс Луны никогда не исследовался экипажем и содержит постоянно затененные участки, которые могут хранить ресурсы, в том числе воду.

Чтобы выбрать эти высадочные регионы, мультидисциплинарная команда ученых и инженеров проанализировала регион южного полюса Луны, используя данные Лунного разведывательного орбитального аппарата NASA и огромное количество исследований в области науки о Луне. В процессе отбора учитывались такие факторы как научный потенциал, наличие окна для запуска, пригодность местности, возможности связи с Землей и условия освещения. Кроме того, команда оценила возможности комбинированной траектории ракеты NASA SLS (Space Launch System), космического корабля "Орион" и Starship HLS (Human Landing System) для обеспечения безопасных и доступных мест посадки.

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