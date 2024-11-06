Найдены первые текстовые сообщения, 'напечатанные' человеком 6000 лет назад

До сих пор считалось, что самая древняя система письменности в мире возникла в древнем городе Месопотамии под названием Урук (ныне территория Ирака ) примерно за 3200 лет до нашей эры. Это письмо известно как протоклинопись.

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Однако этой системе предшествовали каменные изображения, выгравированные на древних цилиндрических печатях в Уруке примерно за 3000 лет до нашей эры. Исследование показало, что истоки письменности в Месопотамии лежат именно в этих изображениях, созданных человеком 6000 лет назад, пишет ArkeoNews.

По словам историков, древнее поселение Урук возникло как одно из первых мест урбанизации в Месопотамии около 3500 до н.э., оказывая свое влияние на большую часть речного региона Тигр-Евфрат от современного Ирана до Турции. Среди многих достижений город был важным центром культуры, в том числе развитием системы ранней письменности.

Исследователи из Университета Болонья обнаружили связь между протоклинописью и древними каменными изображениями, выгравированными на древних цилиндрических печатях.

Эти цилиндрические печати – это небольшие каменные предметы со сложной резьбой, которые наносили на глиняные таблички, чтобы оставить отпечаток.

По словам исследователей, начиная с середины четвертого тысячелетия до нашей эры, цилиндрические пломбы использовались в Уруке как компонент системы учета для контроля за производством, хранением и транспортировкой различных потребительских товаров, особенно текстильных и сельскохозяйственных товаров.

Анализ показал, что мотивы печатей, связанные с транспортировкой кувшинов и ткани, были в конечном итоге трансформированы в протоклинописные знаки, что впервые показывает, что между обоими есть связь, пишет Dailymail.

"Результаты этого исследования являются связующей точкой на пути перехода от истории к истории: они показывают, как некоторые изображения еще доисторической эпохи были включены в одну из первых систем письма, созданных человеком", – пояснила профессор кафедры классической филологии и итальянских студий Болонского университета и руководитель исследовательской группы Сильвия Феррара.

Феррара и ее команда обнаружили ряд повторяющихся тем на этих печатях, таких как узоры, связанные с транспортировкой текстиля и керамики. Тот факт, что ранние протоклинописные знаки разделяют те же темы, свидетельствует о том, что символы печатей могли напрямую повлиять или послужить вдохновением для протоклинописной системы.

Исследователи заметили, что более ранние доисторические мотивы печатей не столько напоминают протоклинописные значки, сколько поздние доисторические, и получили ценную информацию о временных рамках эволюции символических традиций, которые повлияли на изобретение письменности.

Как отмечают соисследователи Кэтрин Келли и Маттиа Картолано, следя за эволюцией этих изображений в протокописные знаки, можно увидеть линию символического представления, которая развивалась вместе с ранним городским и экономическим ростом Месопотамии.

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