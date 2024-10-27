Найден ген, отвечающий за пол будущего ребенка: его носители имеют больше шансов родить дочь

Ученые обнаружили вариант гена, благодаря которому некоторые родители чаще рожают девочек, чем мальчиков. Об этом говорится в новом исследовании, где было проанализировано геномы примерно 450 000 мужчин и женщин в Великобритании.

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Ученые обнаружили, что одна конкретная версия гена – rs144724107 – повышает вероятность рождения дочери на 10%. Это означает, что во время данной беременности у человека с этим вариантом есть 60% шансов иметь дочь, а не ожидаемых 50%, пишет Live Science.

Однако пока неясно, достаточно ли быть носителем гена rs144724107 кому-то родителю, нужно ли обоим, чтобы повлиять на это соотношение потомков и пола.

Также пока неизвестно, как именно этот вариант гена повышает вероятность того, что кто будет иметь женское потомство. Но исследователи знают, что в молекулах ДНК rs144724107 расположен вблизи члена семейства генов под названием ADAMTS. Это семейство было связано как с производством спермы, так и оплодотворением, процессом, во время которого сперматозоиды и яйцеклетки сливаются с образованием эмбрионов. Учитывая такую близость, rs144724107 может повлиять на то, как этот ген включается и выключается.

Выводы этого исследования могут подтвердить идею, что классическая теория эволюционной биологии применима к людям. Теория, известная как принцип Фишера, предполагает, что в большинстве случаев организмы, размножающиеся половым путём, дают одинаковое количество потомков мужского и женского пола.

"Согласно теории, если в популяции больше мужчин, чем женщин, эволюционное давление будет способствовать генным вариантам, которые увеличивают количество самок, таким образом сбалансировав соотношение. То же самое произойдет и наоборот, если женщин будет больше, чем мужчин", – объясняет соавтор исследования Цзяньчжи Чжан профессор экологии и эволюционной биологии в Университете им. Мичиган.

Чтобы подтвердить эту теорию, исследователям нужно определить варианты генов, влияющих на количество потомков мужского и женского пола, которые есть у человека. У людей такие варианты было тяжело выявить, отчасти потому, что люди, как правило, имеют относительно мало потомства. Однако огромный набор данных Biobank Великобритании позволил команде обнаружить вариант RS144724107. База данных не фиксирует пол потомков участников, но содержит информацию о полу братьев и сестер участников. Поэтому вместо того, чтобы связывать вариант гена у родителей с полом их потомков, команда работала в обратном направлении, проверяя пол братьев и сестер, а затем отслеживая это обратно к вариантам генов их родителей.

Исследователи обнаружили, что только 0,5% участников имели rs144724107. Но они подозревают, что существуют другие варианты, которые также влияют на пол потомства. "Некоторые люди могут иметь варианты, которые увеличивают соотношение полов в пользу мужчин или женщин, тогда как гены других уменьшают соотношение полов", – сказал Чжан.

Выводы команды необходимо будет подтвердить другими группами людей. Команде также нужно будет увидеть, существуют ли подобные варианты в геномах более разных популяций. Ученые включили в это исследование исключительно людей европейского происхождения.

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