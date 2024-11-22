Место столкновения двух миров: в чем секрет реки в Китае, разноцветные воды которой никогда не смешиваются

В уезде Дулань, провинция Цинхай на северо-западе Китая существует уникальный ландшафт. Река, которая имеет разноцветные воды, и они никогда не смешиваются. Поразительное и четкое разделение между двумя водоемами происходит из-за изменений происхождения и, следовательно, донных отложений в каждом из них.

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Невероятное видео, опубликованное в социальной сети X, показывает место встречи между ледяно-голубыми водами реки Куэйдам и темно-красными водами реки Вулансусу. Здесь можно увидеть четкую линию, где они сходятся в городке Сянцзя, создавая потрясающее изображение.

Голубая река Куайдам протекает через Куайдамский бассейн в китайской провинции Цинхай. Здесь есть заснеженные горы и луга, усеянные дикими животными. Бассейн состоит из голубого соленого озера, придающего воде прозрачности и прохлады, пишет The Sun. Река Вуланвуса, вытекающая из озера Алейк на южной границе бассейна Куайдам, имеет темно-красный цвет. Она известна как "река красной воды", протекающая через территорию красной скалы или красного песчаника.

В месте слияния двух рек в уезде Дулань четко выраженные синие и красные воды продолжают путешествовать, не перетекая друг в друга.

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