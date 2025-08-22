Какие болезни наиболее заразны: ученые дали ответ

Инфекционные болезни существуют столько же, сколько и человечество, но различаются они прежде всего скоростью распространения. Некоторые передаются воздушно-капельным путем и способны охватывать большие группы людей за считанные дни, другие же требуют длительного контакта или особых условий для заражения.

Видео дня

Ученые отмечают: понимание механизмов передачи вирусов и бактерий — это не только способ уберечь собственное здоровье, но и защитить тех, кто рядом. Именно поэтому изучение уровня заразности имеет критическое значение для профилактики и борьбы с инфекциями, пишет ScienceAlert со ссылкой на информацию от Дэна Баумгардта – старшего преподавателя в Школе физиологии, фармакологии и неврологии Бристольского университета.

Среди самых опасных в плане распространения ученые называют корь, коклюш, ветрянку и COVID-19. А вот туберкулез, Эбола и некоторые другие инфекции хоть и менее заразны, однако остаются чрезвычайно опасными.

Корь – лидер среди инфекций

Самой заразной инфекцией медики считают корь. Ее показатель R0 колеблется от 12 до 18, а это значит, что один больной человек может заразить сотни других за несколько циклов передачи. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем и не требует прямого контакта: достаточно зайти в комнату, где инфицированный человек находился два часа назад. Вакцинация остается главной защитой, ведь снижение уровня прививок привело к возвращению кори даже в страны с высоким уровнем медицины.

Очень заразные болезни

К группе с высоким уровнем распространения также относятся коклюш, ветряная оспа и COVID-19. Их показатель R0 составляет от 8 до 17 в зависимости от подтипа и условий передачи. Хотя большинство пациентов выздоравливает, осложнения могут быть серьезными: пневмония, менингит, судороги или даже смерть. Особую опасность представляет способность этих инфекций распространяться еще до появления явных симптомов.

Туберкулез – медленная, но опасная инфекция

В отличие от кори, туберкулез имеет значительно более низкий уровень заразности — от 1 до 4. Он передается воздушно-капельным путем, но обычно требует длительного тесного контакта с больным. Несмотря на медленное распространение, опасность ТБ заключается в сложности лечения: пациентам приходится принимать несколько антибиотиков в течение не менее полугода. Ситуацию осложняет рост случаев лекарственно-резистентного туберкулеза, когда бактерия перестает реагировать на стандартные препараты.

Высокая смертность, но меньшая заразность

К инфекциям с более низкой заразностью относится Эбола. Ее R0 составляет всего 1,5– 2 ,5, однако болезнь характеризуется очень высокой смертностью. Передается она через непосредственный контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека, что ограничивает масштабы распространения, но делает течение чрезвычайно тяжелым.

Наименее распространенные инфекции

Ученые также выделяют группу заболеваний с показателем R0 ниже 1. К ним относятся ближневосточный респираторный синдром (MERS), птичий грипп и проказа. Несмотря на низкую способность к массовому распространению, эти болезни остаются серьезной угрозой для здоровья, ведь имеют сложное течение и высокие риски осложнений.

Важность вакцинации и коллективного иммунитета

Специалисты отмечают: уровень опасности определяется не только тяжестью симптомов, но и легкостью передачи инфекции. Самый эффективный способ борьбы — это профилактика, в частности вакцинация. Иммунизация защищает не только тех, кто получил прививку, но и людей, которые из-за возраста, аллергии или слабого иммунитета не могут вакцинироваться. Коллективный иммунитет формирует своеобразный барьер, благодаря которому снижается распространение инфекций в обществе.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили добавку, которая способна побороть болезнь Альцгеймера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.