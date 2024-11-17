Как по текстовому сообщению понять, что вы общаетесь с неискренним человеком: результаты исследования

Новое исследование показывает, как понять, что вы общаетесь с неискренним человеком. Анализ психологов показал, что использование аббревиатур в текстовых сообщениях выглядит менее искренним, чем написание слов.

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Психологи проанализировали сообщения от более 5000 человек в восьми исследованиях. И результат доказал, что лица, использующие аббревиатуры, реже получали ответы, пишет TheGuardian.

В эпоху цифровых сообщений количество аббревиатур резко увеличилось, и они стали типичными для быстрой коммуникации. Однако психологи отмечают, что люди должны писать слова полностью, а не сокращать их.

Команда ученых из Стэнфордского университета в Калифорнии провела восемь экспериментов с текстовыми сообщениями, в которых приняло участие около 5300 человек. Анализ показал, что люди, которые использовали в текстовых сообщениях, аббревиатуры воспринимались как более неискренние и поэтому не всегда получали ответы на свои месседжи, отмечает DailyMail.

"Хотя аббревиатуры могут сэкономить время и усилия, наше исследование показывает, что они могут препятствовать эффективной коммуникации и негативно влиять на межличностное восприятие", – пишут авторы психологического анализа.

Дэвид Фенг из Стэнфордского университета и его коллеги из Университета Торонто отметили, что люди, получающие сокращенные сообщения, легко отказываются от ответа. "Эти негативные эффекты возникают из-за того, что аббревиатуры указывают на меньший уровень усилий со стороны отправителя", – говорят эксперты.

"Наши выводы перекликаются с литературой, которая указывает на то, что люди ценят качество разговора, предпочитая сообщения, которые передают вдумчивость и личную связь", – добавили ученые.

А вот психолог из Университета Глазго Кристофер Хенд подчеркнул, что в электронном общении многое зависит и от личных отношений между отправителем и получателем а также от того, знакомы ли вы с теми людьми, которые используют аббревиатуры или нет.

"Люди, вероятно, тщательно выбирают свои стили общения, в зависимости от того, с кем они разговаривают, почему они с ними разговаривают и является ли это личным, профессиональным, романтичным, агрессивным и т.д.", – сказал Хенд.

"Современная технология выходит за рамки коротких текстовых коммуникаций: характеристики голоса в голосовых заметках, эмодзи, gif, мемы и т.д., вероятно, будут более влиятельными, чем обычный текст", – добавил психолог из Университета Глазго.

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