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Как кадры Апокалипсиса: тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами вынесло на пляжи Великобритании

Анна Боклажук
Наука Обоз
1 минута
3,3 т.
Как кадры Апокалипсиса: тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами вынесло на пляжи Великобритании

На побережье Великобритании вынесло тысячи ядовитых медуз. Морские существа, также известных как Pelagia noctiluca, были обнаружены как в воде, так и мертвыми на пляжах Корнуолла на 50-километровом участке между Фалмутом и Сент-Остелом.

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Жало фиолетовой медузы вырастают до 10 см в диаметре, а ее щупальца могут достигать трех метров в длину. Хотя их укусы не смертельны, они достаточно болезненны, пишет The Sun.

Как кадры Апокалипсиса: тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами вынесло на пляжи Великобритании

Рейчел Эдманс, посетительница пляжа в Фалмуте, и увидевшая эту апокалиптическую сцену, была поражена количеством медуз, вынесенных на пляж.

Как кадры Апокалипсиса: тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами вынесло на пляжи Великобритании

"Я была очень удивлена, увидев их. Обычно мы видим много вынесенных на берег медуз. Но никогда еще не было так много", – говорит она.

Как кадры Апокалипсиса: тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами вынесло на пляжи Великобритании

Фонд охраны дикой природы Корнуолла опубликовал в Facebook предупреждение о медузе, где обратил внимание посетителей пляжей на то, что, несмотря на небольшой размер медузы, жалят они довольно больно. "Она способна нанести мощный удар, потому что имеют длинные щупальца и бородавчатые структуры на своем "звонке", полном жгучих клеток, даже когда ее выбрасывает на берег", – объяснили они.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили редчайшую коричневую медузу, которую раньше видели только раз.

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