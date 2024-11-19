Как кадры Апокалипсиса: тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами вынесло на пляжи Великобритании

На побережье Великобритании вынесло тысячи ядовитых медуз. Морские существа, также известных как Pelagia noctiluca, были обнаружены как в воде, так и мертвыми на пляжах Корнуолла на 50-километровом участке между Фалмутом и Сент-Остелом.

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Жало фиолетовой медузы вырастают до 10 см в диаметре, а ее щупальца могут достигать трех метров в длину. Хотя их укусы не смертельны, они достаточно болезненны, пишет The Sun.

Рейчел Эдманс, посетительница пляжа в Фалмуте, и увидевшая эту апокалиптическую сцену, была поражена количеством медуз, вынесенных на пляж.

"Я была очень удивлена, увидев их. Обычно мы видим много вынесенных на берег медуз. Но никогда еще не было так много", – говорит она.

Фонд охраны дикой природы Корнуолла опубликовал в Facebook предупреждение о медузе, где обратил внимание посетителей пляжей на то, что, несмотря на небольшой размер медузы, жалят они довольно больно. "Она способна нанести мощный удар, потому что имеют длинные щупальца и бородавчатые структуры на своем "звонке", полном жгучих клеток, даже когда ее выбрасывает на берег", – объяснили они.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили редчайшую коричневую медузу, которую раньше видели только раз.

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