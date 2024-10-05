Искусственный интеллект обнаружил новые археологические памятники в Аравийской пустыне

В районах, труднодоступных для исследования человеком, археологи все чаще используют спутниковые снимки и искусственный интеллект в поисках тайн, которые скрывает Земля. Так ИИ обнаружил новые археологические памятники в Аравийской пустыне.

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Археологи из Университета Халифа в Абу-Даби используют искусственный интеллект в сочетании со спутниковыми изображениями и радаром с синтетической апертурой (SAR) для обнаружения новых археологических памятников под постоянно меняющимися песками пустыни Empty Quarter. Ведь традиционные методы исследования не действуют на огромных засушливых территориях пустыни площадью около 650 000 квадратных километров, пишет Arkeonews.

По словам ученых, песчаные и пылевые бури в пустыне могут усложнить идентификацию потенциальных мест, а узоры дюн могут еще больше усложнить исследования. А вот дистанционное зондирование, использующее оптические спутниковые изображения с таких вебсайтов как Google Планета Земля, становится все более популярным как средство исследования больших территорий в поисках необычных объектов.

Однако группа исследователей из Университета Халифа пошла еще дальше и разработала алгоритм машинного обучения для изучения изображений, полученных с помощью радара с синтетической апертурой (SAR), спутникового метода получения изображений, использующего радиоволны для поиска объектов, скрытых под поверхностью, таких как растительность, лед, песок.

Для обучения алгоритму были использованы данные из Сарука Аль-Хадида, поселения в пустыне за пределами Дубая с признаками 5000-летней деятельности, которое уже хорошо известно археологам.

После того, как алгоритм был обучен, он дал команде указание на другие потенциальные территории поблизости, которые еще не раскопаны.

Технология имеет точность до 50 сантиметров и может создавать 3D модели ожидаемой структуры, которые дадут археологам лучшее представление о том, что похоронено под землей. Этот инновационный подход мог бы революционизировать археологические исследования в отдаленных и труднодоступных районах.

"Команда ученых вместе с правительственной организацией Dubai Culture провела наземное исследование с помощью георадара, который "воспроизвел то, что измерил спутник из космоса", – сказала атмосферолог и один из ведущих исследователей проекта Диана Фрэнсис.

Dubai Culture также планирует раскопать недавно обнаруженные районы. Ученые надеются, что эта технология сможет обнаружить больше спрятанных археологических сокровищ в будущем.

Команда исследователей планирует продолжить обучение алгоритму машинного обучения, чтобы повысить его точность, прежде чем расширить его использование в других областях, включая Саудовскую Аравию, Египет и Африку.

Ранее OBOZ.UA писал, что с помощью искусственного интеллекта исследователям удалось обнаружить новые изображения на плато Наска.

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