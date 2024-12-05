Горнолыжный отдых в Альпах может уйти в прошлое: ученые сделали тревожный прогноз из-за изменения климата

Одно из самых популярных в мире мест горнолыжного отдыха – Альпы – в скором времени может уйти в прошлое. Такой тревожный прогноз эксперты сделали из-за изменения климата.

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Ученые из Eurac Research обнаружили, что снегопады в этих горах, где расположены некоторые из самых престижных курортов, упали на треть между 1920 и 2020 годами. А на юго-западных склонах ситуация еще катастрофичнее, ведь данные показывают уменьшение снега почти на 50 процентов, пишет DailyMail.

В новом исследовании ученые собрали статистику о снегопадах за столетие из 46 мест в Альпах, соединив записи современных метеостанций с рукописными заметками, датированными началом XX века. Это создало первый комплексный взгляд на то, как снегопад сменился за последние 100 лет.

По словам исследователей, уровень осадков начал резко падать с 1980 года, что совпадает с резким повышением средних температур воздуха во всем мире из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Высокие температуры означают, что снег может образовываться на низких высотах, а осадки выпадают в виде дождя, отмечают эксперты.

"Существует негативная тенденция по поводу свежего снегопада в Альпах с общим уменьшением примерно на 34%. В частности, заметное понижение наблюдалось после 1980 года", – сказал ведущий исследователь Микеле Боццоли.

По словам ученых, Юго-Западный и Юго-Восточный регионы продемонстрировали среднюю потерю снега 4,9% и 3,8% за каждое десятилетие. А Северные регионы несколько меньшую, но тоже тревожную потерю – 2,3%.

В наиболее пострадавших регионах Южных Альп, включая Италию, Словению и Австрию, эти изменения могут угрожать будущему зимних видов спорта, отмечают специалисты.

"Уменьшение снега влияет не только на зимние виды спорта, но и на все виды деятельности и процессы, которые зависят от воды", – подчеркнул Микеле Боццоли.

По статистике, ежегодно горнолыжные курорты по всему миру посещают 400 миллионов человек. Так что снег является важной частью туристической экономики.

Если снег тает во время лыжного сезона с декабря по апрель, у курортов не остается иного выбора, кроме как проводить более короткие и менее прибыльные сезоны, говорят аналитики.

Данные показывают, что температура сейчас так поднялась в юго-западных и юго-восточных Альпах, что дождь часто заменяет снегопад даже на высоких высотах.

Предыдущие исследования показали, что изменение климата ставит целый ряд горнолыжных курортов во всем мире под серьезный риск стать бесснежными к концу века, предупреждают ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что самая высокая гора Японии впервые за 130 лет осталась без снега.

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