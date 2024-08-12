'Это невероятно!' Фото и видео запуска Falcon 9 на рассвете очаровали сеть

В понедельник, 12 августа, SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 23 спутниками Starlink на восходе солнца. Успешный старт прошел после двухдневной задержки миссии Starlink 10-7.

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Falcon 9, совершивший свой 17-й полет, стартовал с площадки 39A в космическом центре Кеннеди НАСА в 6:37 утра по восточному времени, за 13 минут до восхода солнца на космическом побережье Флориды. SpaceX выложили фото и видео запуска в социальной сети X и получили в ответ комментарии с восторгом: "это невероятно!", "остановка вчера, чтобы получить эти фотографии сегодня – достойные того", "прекрасные моменты", "восход солнца и ракета... Это фантастически", и тому подобные.

Попытка запуска должна была состояться в субботу, но постоянно откладывалась. Сначала запуск был запланирован на субботу, однако первая попытка была отменена, поскольку ракета не успела выкатить на площадку вовремя, чтобы уложиться в четырехчасовое окно запуска, пишет Spaceflight Now.

Затем в воскресенье, когда до старта оставалось менее минуты, было объявлено о прерывании запуска через несколько секунд после того, как руководитель миссии дал окончательную команду "К старту". В сообщении в социальных сетях SpaceX заявила, что счет времени "приостановился", и не указали причину прерывания полета.

Взлет состоялся в понедельник утром. SpaceX подтвердила успешное обособление 23 спутников Starlink чуть более чем через час после запуска. Благодаря миссии общее количество запущенных спутников Starlink достигло 6895.

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