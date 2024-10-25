Члены экипажа миссии SpaceX Crew-8 вернулись на Землю. Фото

Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Гребенькиным приземлились в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы, штат Флорида (США) сегодня, 25 октября. Несмотря на задержки в графике, капсула успешно приземлилась.

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Миссия Crew-8 установила рекорд для космического корабля Dragon. Ведь из-за неблагоприятных погодных условий астронавты были вынуждены провести две незапланированные недели на борту Международной космической станции (МКС), пишет Space.com.

"Проведя 232 дня в пристыковании к космической станции, Crew-8 является самой длинной миссией, которую Crew Dragon "Endeavour" проводил на орбите на сегодняшний день", – отметили в посте в сети Х SpaceX. Предыдущая самая длинная продолжительность миссии – почти 200 дней – также была установлена ​​Endeavour во время Crew-2 в 2021 году.

По графику экипаж Crew-8 должен был вернуться на Землю 8 октября после завершения уже продолженной семимесячной научной миссии на борту МКС. Однако Доминика, Барратт, Эппс и Гребенькина специалисты почти каждый день отказывали от вылета со станции, поскольку диспетчеры полетов NASA и SpaceX наблюдали неблагоприятные погодные условия в Карибском бассейне и Мексиканском заливе вблизи зон притока Dragon.

Лишь в среду (23 октября) экипаж получил разрешение отстыковать Endeavor от переднего порта модуля Harmony, чтобы начать свое путешествие домой. Два дня спустя они счастливо вошли в атмосферу Земли и, замедленные парашютами, спустились в Персидский залив.

Лодки и корабли SpaceX быстро приплыли к Endeavour, чтобы доставить капсулу и членов Crew-8 на борт. После предварительного медицинского осмотра экипаж доставили вертолетом в космический центр Кеннеди NASA на восточном побережье Флориды.

Напомним, что Доминик, Барратт, Эппс и Гребенкин входили в состав 70-й, 71-й и 72-й экспедиционных экипажей орбитальной лаборатории. По информации NASA, в свое время на МКС они помогли провести сотни научных экспериментов. Доминик и Баррат пытались выйти за пределы МКС, чтобы осуществить вне корабельных задач, но проблемы с оборудованием помешали их усилиям.

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