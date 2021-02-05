В Украине в двух областях перекрыли дороги: люди вышли на протест. Видео

В пятницу, 5 февраля, украинцы снова перекрыли дороги, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги.

Так, в городе Лубны Полтавской области перекрыли трассу Киев-Харьков, сообщил в свой Телеграм-канал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Митингующие требовали отмены лицензии ЗАО "Лубныгаз", действие которой заканчивается и должна быть продолжена в марте.

Протест в городе Лубны. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук

Также люди требовали создать коммунальное предприятие, которое вместо "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети низкого и среднего давления, которые должны быть переданы ему решением полномочных органов местного самоуправления.

По мнению участников протеста, такие действия дадут возможность для снижения тарифов в два раза.

Люди вышли на протест. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук

Протест против тарифов. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук

Люди идут перекрывать трассу. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук

Добавим, что сегодня также на Закарпатье перекрыли дорогу Свалява-Довге. Местные жители требовали от властей ответственности за ремонт дороги.

Иван Чийпеш в Facebook опубликовал видео, на котором рассказал, что в 2020 году был проведен ремонт дороги почти на 10 млн гривен, но она уже начала портиться.

Также водителей просили заранее планировать поездки, чтобы не попасть в пробки из-за протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с новой силой разгорелись протесты против завышенных тарифов на газ и другие коммунальные услуги.

Позже президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое решение по тарифам на газ для украинцев.

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