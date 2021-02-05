Главная Новости
5 февраля • обновлено в 12:47
МоваЯзык

/ Общество

В Украине в двух областях перекрыли дороги: люди вышли на протест. Видео

1.7т
Читать материал на украинском

В пятницу, 5 февраля, украинцы снова перекрыли дороги, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги.

Так, в городе Лубны Полтавской области перекрыли трассу Киев-Харьков, сообщил в свой Телеграм-канал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Митингующие требовали отмены лицензии ЗАО "Лубныгаз", действие которой заканчивается и должна быть продолжена в марте.

Протест в городе Лубны
Протест в городе Лубны. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук

Также люди требовали создать коммунальное предприятие, которое вместо "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети низкого и среднего давления, которые должны быть переданы ему решением полномочных органов местного самоуправления.

По мнению участников протеста, такие действия дадут возможность для снижения тарифов в два раза.

Люди вышли на протест
Люди вышли на протест. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук
Протест против тарифов
Протест против тарифов. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук
Люди идут перекрывать трассу
Люди идут перекрывать трассу. Источник: Телеграм/Игорь Мосийчук

Добавим, что сегодня также на Закарпатье перекрыли дорогу Свалява-Довге. Местные жители требовали от властей ответственности за ремонт дороги.

Иван Чийпеш в Facebook опубликовал видео, на котором рассказал, что в 2020 году был проведен ремонт дороги почти на 10 млн гривен, но она уже начала портиться.

Также водителей просили заранее планировать поездки, чтобы не попасть в пробки из-за протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с новой силой разгорелись протесты против завышенных тарифов на газ и другие коммунальные услуги.

Позже президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое решение по тарифам на газ для украинцев.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
Украина
Теги
тарифы протест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги