В Минздраве назвали условия для повторного локдауна в Украине

В Украине могут повторно ввести жесткий карантин (локдаун) при условии резкого роста количества больных коронавирусом (COVID-19).

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что критической отметкой будет около 30 тысяч новых зараженных в сутки.

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможности медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост – с какой скоростью оно происходит", – пояснил глава Минздрава.

Также Степанов отметил, что текущий локдаун ввели, чтобы уменьшить число возможных контактов после новогодних праздников. Также он заверил, что карантин, действующий до 24 января, прекращать не будут.

"В таком режиме, который действует до 24 января, (удлинять – Ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов ответил на главные вопросы о локдауне в Украине.