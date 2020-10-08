В Харькове произошел коллапс из-за COVID-19: больные лежат в коридорах

В Харькове из-за сложной ситуации с COVID-19 больницы заполнены больными, а дополнительные места обустраивают в коридорах. Всего в городе – 811 пациентов с пневмонией, 667 из них с коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".

"Заполненность все время 100%. Но идет динамическое изменение человек: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть даже ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати", – рассказала она.

Чиновник отметила, что в городской больнице №18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находилось 53 пациента. А в рассчитанной на 140 коек больнице №13 – пребывало 150 пациентов. В городской клинике №25 проведут кислородопровод (сейчас там 27 коек имеют доступ к кислороду с 190 общего количества). Также дополнительные 60 коек планируют открыть в больнице №17, провести кислородопровод на 8 и 9 этажах. Всего в больнице будет 190 коек.

"Они достали уже все кровати, которые были скрыты в помещениях складских. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места", – добавила она.

Горбунова-Рубан предупредила, что вероятно число зараженных будет только расти. По ее словам, сейчас дома лечатся 5800 харьковчан, 287 из них имеют подтвержденный COVID-19, но болеют бессимптомно. Среди больных 474 ребенка и 257 медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые обнаружили больше 5 тысяч больных COVID-19 за сутки.