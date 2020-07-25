Ужасные условия в СИЗО Кропивницкого показали на фото

В Кропивницком в СИЗО провели проверку, по результатам которой зафиксировали многочисленные нарушения прав заключенных.

Как сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмана Украины, условия содержания людей могут расцениваться как жестокие и такие, что унижают их достоинство.

"Большинство камер напоминают "каменные мешки". Они не имеют окон, вследствие чего у заключенных отсутствует доступ к естественному освещению и свежего воздуха. Не оборудованы санузлами и бачками питьевой воды, в связи с чем последние не имеют доступа к питьевой воде и возможности справлять естественные надобности. Зафиксировано, что заключенные содержатся в указанных помещения более двух часов в нарушение действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Камера в СИЗО ombudsman.gov.ua

Кроме того, большинство камер нуждаются в ремонте, на окнах слишком много решеток и нет доступа к естественному освещению. Стены в камерах влажные и покрыты грибком.

Из-за того, что в камерах нет вентиляции, заключенные снимают оконные рамы для проветривания помещения.

Проверка показала, что в СИЗО площадью 6,4 квадратных метра содержатся по четыре человека. При этом по нормам жилплощади должна составлять не менее 2,5 квадратных метра на человека.

Койка в камере ombudsman.gov.ua

К тому же в медчасти нет врача-терапевта и врача-фтизиатра. Также заключенным не проводят надлежащее лечение, например, им только удаляют зубы, но не лечат. Лекарства, которые родственники передают заключенным, хранятся у них в камерах, их прием не контролируется.

Также в кропивницком СИЗО обнаружены нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения COVID-19.

Стены в грибке ombudsman.gov.ua

Ведро ombudsman.gov.ua

Решетки на окнах ombudsman.gov.ua

Камера ombudsman.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Минюст Украины ввел новую услугу – покупку подарочных сертификатов на пользование платными камерами в СИЗО.