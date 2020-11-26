Украинцев встревожили резкие скачки радиации по стране

По состоянию на 26 ноября, радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных рамках, однако в некоторых регионах она была превышена, о чем сообщали активисты.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Отмечается, что в 30 км зоне всех атомных станций в стране и зоне отчуждения в Чернобыле уровень радиации находится в пределах своих среднемесячных величин.

Однако в зоне ЧАЭС уровень загрязнения составлял 19 микрорентген в час. В селе Губиниха Днепропетровской области – 608 мкР/час. Добавим, что безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно до 50 мкР/час. Но отметим, что на 11:00, 26 ноября, такого уровня загрязнения в населенном пункте не зафиксировано.

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

"На пунктах наблюдения радиометрической сети НГМС и АСКРО в 30 км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ЮУАЭС и территориях загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные величины мощности экспозиционной дозы (МЭД), которые находятся в пределах своих среднемесячных величин, свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", – отмечено в сообщении.

Укргидрометцентр

Ранее экологическая группа Save Dnipro в Facebook писала, что 17 и 18 ноября на станции мониторинга в Чернобыле у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения. Колебания также фиксировались и 25 ноября.

Но позже заместитель главы государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Максим Шевчук заверил, что радиационная обстановка в зоне отчуждения не менялась, а повышение показателей, которые фиксировались общественными организациями, произошло из-за поверки датчиков.

"Существует автоматизированная система контроля радиационной обстановки ... Это открытая информация, ничего не скрывается от общества. Но для того, чтобы система работала корректно, ежегодно проходит стандартизирована плановая поверка датчиков. Эти поверки проходят с 1988 года", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыле проверили уровень радиации после информации об огромном всплеске. Позже было установлено, что радиационный фон в Чернобыльской зоне находится в пределах допустимых уровней.