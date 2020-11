Украинцев встревожили резкие скачки радиации по стране

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">По состоянию на 26 ноября, радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных рамках, однако в некоторых регионах она была превышена, </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">о чем сообщали активисты.</span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Об этом <a href="https://meteo.gov.ua/ua/33345/racpc/racpc_current_situation/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">сообщает</a> пресс-служба Укргидрометцентра. Отмечается, что в 30 км зоне всех атомных станций в стране и зоне отчуждения в Чернобыле уровень радиации находится в пределах своих среднемесячных величин.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Однако <strong>в зоне ЧАЭС уровень загрязнения составлял 19 микрорентген в час. В селе Губиниха Днепропетровской области – 608 мкР/час.</strong> Добавим, что безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно до 50 мкР/час. Но отметим, что на 11:00, 26 ноября, такого уровня загрязнения в населенном пункте не зафиксировано.</span></span></span></span></span></span></p>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="486px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot43.png" width="785px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргидрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="502px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot15.png" width="798px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргидрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="481px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot211.png" width="789px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргидрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">"На пунктах наблюдения радиометрической сети НГМС и АСКРО в 30 км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ЮУАЭС и территориях загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные величины мощности экспозиционной дозы (МЭД), которые находятся в пределах своих среднемесячных величин, свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", – отмечено в сообщении.</span></span></span></span></span></span></p>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="355px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot33.png" width="538px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргидрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Ранее экологическая группа Save Dnipro в </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"><a href="https://www.facebook.com/savednipro/posts/905678936907195" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Facebook</a></span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"> писала, что 17 и 18 ноября на станции мониторинга в Чернобыле у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко <strong>подскочили показатели радиационного загрязнения</strong>. Колебания также фиксировались и 25 ноября.</span></span></span></span></span></span></p>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="386px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot52.png" width="515px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p> </p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Но позже заместитель главы <strong>государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Максим Шевчук</strong> <a href="https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3143437-radiacionnaa-obstanovka-v-zone-otcuzdenia-sootvetstvuet-norme-gazo.html" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">заверил</a>, что радиационная обстановка в зоне отчуждения не менялась, а повышение показателей, которые фиксировались общественными организациями, произошло из-за поверки датчиков.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">"<em>Существует автоматизированная система контроля радиационной обстановки ... Это открытая информация, ничего не скрывается от общества. Но для того, чтобы система работала корректно, ежегодно проходит стандартизирована плановая поверка датчиков. Эти поверки проходят с 1988 года</em>", – пояснил он.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Как сообщал </span></span></span></span></span></span><a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank">OBOZREVATEL</a><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">, в Чернобыле проверили уровень радиации после информации об огромном всплеске. Позже было установлено, что радиационный фон в <a href="https://www.obozrevatel.com/society/v-chernobyile-srochno-proverili-uroven-radiatsii-posle-informatsii-o-vspleske-zagryazneniya.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Чернобыльской зоне находится в пределах</a> допустимых уровней.</span></span></span></span></span></span></p>

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!