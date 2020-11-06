Ученые нашли около Марса маленькую Луну

Ученые обнаружили на орбите Марса астероид, который похож на спутник Земли – Луну.

По их мнению, космический объект (101429) 1998 VF31 является частью Луны, фрагмент которой когда-то "захватила" Красная планета, передает Icarus. Отмечается, что астероид имеет сходные спектрографические показания с нашим спутником.

"Спектр этого астероида кажется почти точным аналогом спектров тех частей Луны, где есть обнаженные коренные породы", – пояснил один из исследователей.

В астероиде, как и в лунной породе, нашли залежи пироксена и железа. При этом ученые отметили, что возможно астероид является частью марсианской породы или объектом, который просто очень похож на Луну. Однако общее сходство все-таки есть, подчеркнули ученые.

"Ранняя Солнечная система очень отличалась от того, что мы видим сегодня. Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и постоянные "бомбардировки" были обычным делом. Крупные астероиды постоянно сталкивались с Луной и планетами", – резюмировали исследователи.

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