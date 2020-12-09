Степанов призвал украинцев перестать "есть антибиотики"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев не принимать бесконтрольно антибиотики.

Об этом он сообщил в среду, 9 декабря, на брифинге. Чиновник отметил, что лекарства нужно принимать только по назначению врача.

"В Украине потребление антибиотиков по некоторым группам возросло в 5-6 раз. Украинцы начали принимать лекарства не по назначению врача, а самостоятельно без каких-либо оснований для приема антибиотиков. Напомню, что антибиотики резистентны, то есть человек просто принимая лекарства, не сможет улучшать свое состояние здоровья. Они просто не будут действовать, если их просто употреблять так бесконтрольно", – пояснил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что в протоколе Минздрава четко указано, в каких случаях нужно принимать антибиотики при коронавирусе (COVID-19).

"Эти ситуации в основном связаны со случаями госпитализации в больницу. Не надо есть антибиотики", – акцентировал он.

Также министр заверил, что в Украине больницы обеспечены антибиотиками, а некоторые даже двух-трех месячным запасом.

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