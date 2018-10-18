Україна на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх

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Спорт – найоб’єктивніший показник ефективності влади! Тож надзвичайно приємно відзначити, що Україну на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх представили понад 50 юних атлетів. Українці виступили у 22-х видах спорту.

Наразі в олімпійському Буенос-Айресі у збірної України щонайменше 18 медалей: 7 золотих, 5 срібних та 6 бронзових.

Зокрема, українська гімнастка Анастасія Бачинська виборола бронзову нагороду у вільних вправах на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх. Бронзова нагорода у вільних вправах стала для 15-річної представниці спортивної гімнастики Анастасії Бачинської вже другою на ЮОІ-2018. Раніше юна українська спортсменка посіла 3 місце у багатоборстві.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла у стрибках у висоту на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі. На другому етапі змагань її результат склав 1.95 м. Це особистий рекорд спорсменки. Ярослава перемогла на обох етапах і заслужено стала чемпіонкою Ігор-2018.

Український легкоатлет Михайло Кохан переміг у метанні молота на юнацьких Олімпійських іграх.

Українська легкоатлетка Валерія Іваненко також перемогла у метанні молота на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Наша грація Христина Погранична стала віце-чемпіонка ЮОІ-2018 з художньої гімнастики.

Наш юний представник спортивної гімнастики Назар Чепурний здобуває «срібло» в опорному стрибку на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Представниця України у стрибках в воду Софія Лискун здобула другу нагороду ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі.

Наш боксер Тарас Бондарчук у фінальному поєдинку ваговоі категорії до 60 кг проти Атічайя Поемсапа з Тайланду виборов срібну медаль.

На ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх наш Олег Дорощук у стрибках у висоту здобув бронзову медаль.

Черговий чудовий здобуток на рахунку нашого борця вільного стилю Владислава Остапенка. У поєдинку за бронзову нагороду українець впевнено переміг Уссаму Ларібі з Алжиру.

Перелік переможців дійсно нескінченний! Викликає шану та повагу до молодого покоління! У країни з такою спортивною та завзятою молоддю є світле майбутнє!