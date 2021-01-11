ЧМ-2021 по хоккею: Лукашенко рассказал о недовольстве Европы из-за демократии в Беларуси

Александр Чеканов Хоккей 18:28, 11.01.2021 Обновлено: 18:51, 11.01.2021
Александр Лукашенко на встрече с Рене Фазалем
Белта

Самопровозглашенный президент Беларусии Александр Лукашенко считает, что для переноса из Минска чемпионата мира по хоккею нет никаких причин, так как в стране безопасная ситуация.

Такое заявление политика прозвучало на его встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. По словам Лукашенко, европейские лидеры недовольны кризисом в Беларуси из-за "развития демократических процессов".

"Хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью", – цитирует политика Белта.

Отметим, что ранее Латвия отказался от проведения ЧМ-2021 вместе с Беларусью из-за действий режима Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси после выборов 9 августов начались массовые протесты из-за результатов голосования, по которым Лукашенко якобы получил 80% голосов. За это время силовики задержали десятки тысяч граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его обучаемым, здравым и нормальным.

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