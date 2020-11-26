Собраны математические загадки, над которыми ломали голову в сети

Алексей Титофф Общество 01:20, 27.11.2020 Обновлено: 09:42, 27.11.2020

Математические загадки на логику и мышление – одни из самых популярных среди пользователей интернета.

OBOZREVATEL выбрал одни из самых интересных задачек, над которыми в сети долго ломали голову, хотя порой ответ очень простой.

Загадки:

  1. Сколько граней у шестигранного карандаша?

  2. Один кирпич весит 1 килограмм и еще пол кирпича. Сколько весит один кирпич?

  3. Пять копачей за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько копачей за 100 часов выкопают 100 м канавы?

  4. Сколько у меня цветов, если все из них кроме двух – розы, все кроме двух – тюльпаны, и все кроме двух – маргаритки?

  5. Суммарный возраст членов семьи из 4 человек равняется 68, а 4 года назад равнялся 53. Сколько лет младшему члену семьи?

Ответы можно узнать тут.

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