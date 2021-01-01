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1 января • обновлено в 17:28
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Появился прогноз погоды на ближайшие выходные в Украине

6.2т
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В ближайшие субботу и воскресенье, 2 и 3 января, в Украине будет тепло и выглянет солнышко.

Такой прогноз погоды предоставила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Все главные циклоны – Lisa над Италией, умеренные либо сильные осадки будут вне нашей страны, уточнила она.

В выходные в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь в Карпатах ближайшей ночью вероятен снег, а на Луганщине – преимущественно дождь.

Температура воздуха 2 января будет колебаться в пределах +2...+9 °С, на крайнем юге – до +12 °С.

В Киеве 2 января ожидается около 5 градусов тепла, облачно, местами с прояснениями.

По прогнозу синоптика, на будущей неделе в Украину придет незначительное похолодание. Меньше всего оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей.

Ранее Укргидрометцентр также пообещал на 2 января теплую погоду – облачную, но с прояснениями. Осадков не предусмотрели на всей территории страны. На западе и юге воздух прогреется чуть больше, чем на востоке и севере, отметили синоптики.

Карта осадков
Карта осадков. Источник: Facebook Наталья Диденко
Температурная карта
Температурная карта. Источник: Facebook Наталья Диденко
Прогноз на 2 и 3 января
Прогноз на 2 и 3 января. Источник: Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ночь на среду, 30 декабря, в Киеве стала самой теплой за всю историю наблюдений. О предновогодней аномалии сообщили эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Температура воздуха в украинской столице не опускалась ниже +4,5 °С. Предыдущее рекордное значение в 3 °С наблюдалось в 2003 году.

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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