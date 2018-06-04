Запущенный Донбасс

Трагическая судьба украинского Донбасса предопределялась еще в застойные годы советской власти, когда многие процессы, на которые уже тогда следовало бы обратить пристальное внимание, были пущены на самотек.

Начиная с 60-х годов прошлого столетия экономический потенциал Донбасса стал падать по причинам того, что залежи рентабельного угля уменьшились, в СССР стали добывать дешевый уголь открытым способом, а еще белее дешевый сибирский газ и нефть не оставляли углям Донбасса шансов на серьезную конкуренцию. Но, СССР был страной экономического парадокса, когда литр бензина стоил меньше пол-литра минеральной воды без стоимости бутылки. Какая экономика мира могла выдержать такие ужасные парадоксы?! Никакая! Поэтому, в конце концов, и сам СССР рухнул под обломками экономических и политических парадоксов, которые он сам и наплодил.

Именно тогда в конце 60-х годов и следовало запустить программу по перепрофилированию экономики Донбасса, оставляя его угли только для внутреннего употребления и вплотную занимаясь давно нарушенной экологией. Но нет, советское руководство пошло накатанным путем – платить за нерентабельный уголь Донбасса больше и при этом все глубже загонять кричащие проблемы вглубь. Более того, в 1979 году на одной из шахт Донбасса партия и правительство, втайне от народа, произвели подземный ядерный взрыв в качестве непродуманного эксперимента по уничтожению шахтных газов одним взрывом. Теперь заброшенная и затопленная шахта выносит вместе с водой на-гора радиоактивные вещества, оставшиеся от взрыва.

Но куда опасней ядерно-экологической проблемы стала проблема мафиозно- олигархического регионализма, которым Донбасс стал страдать с тех же 60-х годов и до наших дней. Выходец из Донбасса угольный министр СССР А. Засядько, руководитель Донбасса с 1963 по 1976 годы В. Дегтярев, руководитель Луганщины того же периода В. Шевченко создали на Донбассе кланово-коррупционную систему и чувствовали себя баронами, напевающими Кремлю их любимые песни о шахтерах и сталеварах, как передовом отряде рабочего класса. Хотя и шахты и мартены еще тогда нужно было модернизировать, а многие из них попросту закрыть по причине их убыточности и пагубного влияния на экологию. Сколько миллиардов государственных советских рублей и украинских гривен пропало в донецкой прорве?! Ни один новый Донбасс построить можно было, или несколько раз перепрофилировать старый, вдохнув в него новую перспективу.

В нынешнем оккупированном Россией ОРДЛО все старые проблемы и грехи еще советской власти теперь вылезают наружу в самом своем уродливом виде. Специалисты говорят, что то, что осталось от былой промышленности легче разрушить, чем пытаться восстановить. Но, главное, что убита экология Донбасса, как и перспектива на выживание, в условиях оккупации. Тем, кто остался на Донбассе не позавидуешь. Ведь их психологически и политически бандюганы Захарченки вернули в далекие шестидесятые, но в десять раз беднее и беспредельнее, чем тогда. Все равно запущенный Донбасс лечить придется Украине, ибо Россия его использует и бросит за ненадобностью.