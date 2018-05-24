Цена борьбы за раздел мира

Нынешнее кремлевское руководство делает очередную, после Сталина, попытку инициировать передел мировых сфер влияния, претендуя на республики бывшего СССР и страны социалистического лагеря. В первой половине прошлого столетия в такую же кровавую игру сыграли Гитлер со Сталиным. Два приверженца социализма, один интернационального на словах, а второй национального на деле, со своими красными знаменами и революционными маршами, тайной полицией и фашиствующими партиями, решили мир между собой поделить.

Гитлер 22 августа 1939 года в своем закрытом выступлении перед руководством Вермахта объявил, что он с осени 1938 года решил в политике идти вместе со Сталиным. При этом назвал себя и Сталина единственными мировыми лидерами того времени, кто смотрит вперед. Дальше фюрер сказал, что «… ближайшими днями на немецко-советской границе я подам руку Сталину и вместе с ним начну новый раздел мира…» Эту цитату не лишним было бы написать на некоторых российских государственных зданиях, где ныне планируется новая мировая война и с которых на весь мир разносятся лживые обвинения украинских патриотов в их, якобы, сотрудничестве с немцами.

Получается, что во Второй мировой войне один оккупант-поджигатель войны, победил другого оккупанта-поджигателя, а порабощенные победителями народы стали рядовыми жертвами этой империалистической схватки. Победитель в этой никому не нужной войне, по последним рассекреченным российским данным, уложил в могилы 42 миллиона только своих сограждан. Это результат тупой и преступной сталинской политики. А ведь на любой войне сначала погибают лучшие, активные, совестливые, патриотичные граждане. Тюремщики всегда сидят в засадах, в заградотрядах во второй и третьей полосе, поэтому они гибнут редко, выживают и потом пишут лживую, но удобную для себя историю тех дней и ночей.

Нынешний кремлевский руководитель из той же категории желающих взять чужое и поделить, себе разумеется, взяв лучшее и большее. Отсюда и все нынешние мировые беды. От такой имперской политики, прежде всего, страдают ближайшие соседи, находившиеся ранее в вассальной зависимости от империи. Им приходится платить человеческими жизнями лучших своих сыновей и дочерей за право жить свободно на своей земле. А империи, как правило, человеческих жизней не считают, для них главное – достижение мирового господства, пусть даже ненадолго. В таких многонациональных империях складываются, за Гумилевым, этнические антисистемы с отрицательным мировосприятием – воинственным отрицанием реального мира как сложной и многомерной системы во имя абстрактной цели – построения национального/интернационального социализма, «русского мира» и т.п.

При таком положении дел у тех, кто хочет мира, задача одна – объединиться и общими усилиями выстоять, пережить агрессора, не дав ему реализовать свои преступные планы в попытке очередного жертвенного мирового раздела.