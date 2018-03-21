Справжня ІРА допомогла російським в Солсбері

Міністр оборони Гевін Вільямсон в своєму твіттері повідомив, що бойовики справжньої ірландської республіканської армії (Real Irish Republican Army) доставили в Солсбері один з компонентів біологічної зброї з кодовою назвою "Новачок", використаного для отруєння колишнього російського полковника розвідки Скрипаля.

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Через декілька хвилин після публікації твіт був видалений, що дає підстави припускати, що дана інформація є секретною і не може розголошуватися до завершення розслідування Скотленд Ярду. У разі якщо відомості про причетність бойовиків справжньої ІРА до отруєння Скрипаля підтвердяться, силам правопорядку доведеться готуватися до найгіршого сценарію розвитку подій: у терористів може виявитися повний комплект хімічних елементів необхідних для створення бойового отруйної речовини. Чи готова поліція Північної Ірландії забезпечити безпеку громадян в таких умовах? Варто сподіватися, що так, в іншому випадку кількість жертв серед мирного населення може обчислюватися тисячами.