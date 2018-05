Скріпальскоє дєло і двоякість дій Заходу. Так – правильній позиції Президента України! Ні – непрофесіоналізму його владних соратників! Ч. 9

Читайте початок статті, Ч. 2, Ч. 3, Ч. 4, Ч. 5 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-5.htm), Ч. 6 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-6.htm), Ч. 7 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-7.htm), Ч. 8 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-8.htm).

якомога тривалішим, а війна на Донбасі, щоб то згасала, то спалахувала знову й чим довше, тим краще для Московщини, бо шкодить Україні та демократії в світі. Але про питання Мінських домовленостей, російську агресію на Донбасі і Закон України № 2268-VIII від 18 січня 2018 року більш детально варто говорити в окремому дослідженні…

А тепер подумаємо, чому тільки зараз Президент України у відносинах з Росією та СНГ нарешті вирішив зробити те (хоча й то лише частково, вкотре діячи за принципом, описаним у моїй статті «Краще пізно, ніж ніколи…», який частіше буває неправильним і навіть шкідливим через втрату потрібного моменту, ніж правильним), що варто було зробити ще не пізніше кінця 2014 року? Ось відповідь. В частині 5 статті 103 Конституції України вказано: «Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України». Оскільки позачергові вибори Президента України відбулися 25 травня 2014 року, то згідно вказаної конституційної вимоги датою наступних уже чергових виборів Президента України стає 31 березня 2019 року. З іншого боку, 1 квітня 2019 року, як я вже зазначав вище, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який Москва не виконує та наплювала на нього, продовжить свою чинність ще на 10 років у випадку, коли Президент України до 1 жовтня 2018 року письмово не повідомить Росію про припинення його дії. Базовим принципом міжнародного права є «Рacta sunt servanda» (латиною) – «Договори повинні виконуватися». Якщо ж вони не виконуються, то вони не потрібні. Ну, а СНГ відмовилося навіть засудити російську агресію проти України. І як на тлі нерозірвання Договору про дружбу з Росією, котра розв’язала війну проти України й окупувала частину української території і вбиває українських жителів, та невиходу України з СНГ, яке не визнає російської антиукраїнської агресії, якщо б так сталося, Президенту України Петру Порошенку проводити свою чергову президентську виборчу компанію?! Звідси – і ці його, хоча й надто запізнілі, але все одно потрібні та частково, через половинчатість пропозицій, правильні дії.

Так само Президент України все того ж 12 квітня 2018 року правильно заявив: «Але щоб змінити поведінку Росії, ми маємо забезпечити максимальний ефект від санкцій. Це, можливо, лише тоді, коли і Європейський Союз наслідує приклад США і синхронізує з ними свої санкції, особливо у фінансовій сфері». Від себе додам, що й Україна тут не повинна пасти задніх, як це, на жаль, відбувається, що детально показано у вже згадуваному вище моєму матеріалі «Краще пізно, ніж ніколи…». Навпаки, Україна, як жертва російської агресії, сама має показувати приклад Заходу у впровадженні потужних санкцій проти Росії, або, на крайній випадок, діяти синхронно із ним, а не плентатися в його хвості, але повторю ще раз, що без блокування західними державами російської нафтової галузі та відключення Московщини від SWIFT Московський Кремль не йтиме на поступки (його добровільний повний відступ з України без шаленого зовнішнього санкційного тиску є малоймовірним, бо може мати непередбачувані наслідки для нього самого й всієї Росії, яка тримається на кремлівській імперській пропаганді, оскільки віддаватиме поражєнчєством, тому московитська влада на попятную не піде: тільки тоді, коли загроза російської економічної катастрофи внаслідок санкцій стане реальністю, що може привести взагалі до демонтажу Росії, можливі поступки Кремля). Зі свого боку міжнародні партнери України добре бачать непотрібні зволікання української влади у впровадженні антиросійських санкцій чи приведення відносин України з Росією у відповідність із реаліями, як стосунків відповідно жертви агресії з агресором, або із виходом України з проросійського СНГ. І отакі зволікання не додають авторитету українській стороні в очах її партнерів, які, дивлячись на такі недоладні дії української влади, й самі не поспішають кардинально посилювати санкції проти Росії. Якщо Україна – жертва російської агресії дозволяє собі так розхлябано поступати, то чому українські партнери не можуть собі цього дозволити?

Але тут з’явився один цікавий нюанс. Після збройного нападу Росії на Україну, окупації нею українських Криму, Севастополя, частини Донбасу та вбивства Москвою близько 11 тисяч українських жителів і кволої реакції Заходу у відповідь на такі злочини, Московський Кремль вирішив розширити географію своїх експансіоністських, імперських устремлінь, втрутившись у вибори в США та у низці європейських країн, а опісля ще й вдався до отруєння Скріпалєй. І вже аж після оцих безчинств, що зачепили його безпосередньо, Захід почав діяти трохи агресивніше проти Росії, але тільки почав та й то лише трохи…

Мабуть, для того, щоб західний демократичний світ, у першу чергу США і ЄС, нарешті вирішив адекватно реагувати на російсько-імперську експансію – війну в Україні, ведення Москвою війни гібридними методами у багатьох державах світової демократії, потрібно, аби інформація, яку CNN 26 квітня 2018 року опублікувала на своїй інтернет-сторінці під назвою «Exclusive: Expelled spies included Russians suspected of tracking compatriots who resettled in US» (із англійської буде «Ексклюзив: вислані шпигуни включали росіян, яких підозрювали у відслідковуванні співвітчизників, що переселилися в СШA»), з якої випливає, що російські «дипломати» могли готувати замахи на неугодних Московському Кремлю росіян, котрі перебралися жити із Росії до США, зокрема й за схожим зі СКРІПАЛЬскім дєлом сценарієм, стала жорстокою реальністю і не лише в Сполучених Штатах, а й у Франції, Німеччині та в інших умиротворювачів Московщини (США, на щастя, до умиротворювачів не належать).

Тому російська гібридна експансія, крім СКРІПАЛЬского продолжєнія, матиме й інше продолжєніє до тих пір, «поки весь цивілізований світ остаточно не розпрощається зі своїми утопічними ідеями (ілюзіями) умиротворення російського експансіоніста і навернення його на шлях дотримання норм міжнародного права шляхом конструктивних переговорів та не почне об’єднано, разом, скоординовано надзвичайно твердими мирними діями, а не напівзаходами і вашим і нашим…, ставити на місце знахабнілу від безкарності авторитарну Московщину под руководством зарвавшєгося царствующєго крємльовского правітєля Путіна… та прінуждать іх к міру й виконанню міжнародних законів», як я вже казав у своїй публікації «Європа – у перехресті прицілу! СКРІПАЛЬскоє продолжєніє…».

Якщо після СКРІПАЛЬского дєла і пов’язаної з ним висилки російських «дипломатів», котрої явно замало для адекватної відповіді Заходу на агресивні дії Росії, не буде постійного жорсткого синхронного посилення всього фронту західних, включаючи українські, економічно-фінансових антиросійських санкцій, про що я говорив вище, бо московити рахуються тільки із силою, то толку не буде й Московщина прожовжуватиме далі свою звичну злочинну імперсько-експансіоністську політику!