Скріпальскоє дєло і двоякість дій Заходу. Так – правильній позиції Президента України! Ні – непрофесіоналізму його владних соратників! Ч. 8

Читайте початок статті, Ч. 2, Ч. 3, Ч. 4, Ч. 5 (ttps://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-5.htm), Ч. 6 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-6.htm), Ч. 7 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-7.htm).

форумного виступу й розмови із журналістами, адже йому, як Главі держави, що стикається щоденно з величезною кількістю проблем, напевно дуже важко пам’ятати всі дати прийняття тих чи інших важливих рішень разом із фіксацією в правових документах російської агресії?! І після сказаних ним неточностей як виглядає уже сам Президент України? Непрофесіоналізм його соратників, на котрих він, як бачимо, повністю покладається, погано відбивається на репутації України.

Ну а тепер ознайомимося із ще однією думкою, як же надалі треба поступати із Договором про українсько-російську дружбу, котру висловлюють люди, безпосередньо причетні до роботи українського зовнішньополітичного відомства, що оприлюднена 15 квітня 2018 року на інтернет-сторінці газети «Дзеркало тижня», де було розміщено статтю «Великий договір» – нюанси вирішують усе», в якій її автори заступник Міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль та радник Міністра закордонних справ України Тарас Качка звертають увагу на суттєві моменти щодо подальшої долі Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: «…Договором про дружбу не передбачено механізму правового регулювання спорів щодо його застосування та тлумачення. Саме відсутність такого інструментарію – його велика вада, як і решти договорів між Україною та Росією…

Кожне його слово, положення зв'язані в один цілісний сюжет…

Своєю варварською агресією Росія порушила кожне слово Договору, починаючи з преамбули і закінчуючи положеннями щодо врегулювання спорів (стаття 37 – примітка моя). Тобто Договір був порушений у всій його цілісності…

На жаль, Договір про дружбу не передбачає ефективних механізмів врегулювання спорів. Стаття 4 Договору про дружбу говорить, що сторони докладають зусиль до того, аби врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами. Стаття 37 каже, що спори стосовно застосування Договору про дружбу підлягають урегулюванню шляхом консультацій та переговорів. І все – жодної правової процедури, жодних арбітражів чи міжнародних судів у Договорі про дружбу не згадано…

Навіть якщо він втратить чинність, то все одно застосовуватиметься до подій, які мали місце в період, коли він діяв…

І взагалі – питання втрати чинності Договором про дружбу це не так питання минулих порушень, як питання майбутніх відносин. Навіть якщо Росія перестане його порушувати й відшкодує всі заподіяні збитки, навряд чи текст чинного Договору відображатиме наші потреби у змісті договірних відносин. Надто повчальними є уроки російської агресії, зухвалого порушення всіх базових норм міжнародного права, жорстокості та підлості у ставленні до українців.

Головний висновок по суті – ми не можемо бути зв'язаними Договором про дружбу на невизначене майбутнє. Нові реалії потребують нових договорів.

До того ж втрата чинності Договором про дружбу не вплине на врегульовані в інших договорах питання, зокрема щодо кордонів…

Усі домисли про повернення до якихось давніх кордонів, приналежності Криму чи Тамані – безпідставні…

Історія Договору про дружбу… свідчить, що це не набір автономних питань, а цілісний текст, у якому всі положення взаємопов'язані.

…припинення договору внаслідок збройного конфлікту застосовується до всього Договору…

Якщо ми погодимося на продовження дії положень про незастосування сили, чи означає це, що ми згодні з незастосуванням сили, яке включає обстріли «Градами» житлових масивів Маріуполя? Якщо ми погодимося на продовження положення про непорушність кордонів – ми згодні з тим, що РФ перешкоджає контролювати сотні кілометрів кордону? Якщо ми згодні на продовження дії положення про повагу до територіальної цілісності – то згодні з окупацією Криму і Донбасу?..

Договір про дружбу свого часу виконав свою місію, але тепер він вичерпав себе в усіх можливих сенсах. Головне – він так і не примусив Росію змінити своє ставлення до нас… У цих обставинах договір, переговори щодо якого почалися ще 1992 р., втрачає політичний і символічний зміст».

Чому Україна ще не «розлучилася» з СНГ?

Знову ж таки 12 квітня 2018 року із трибуни Київського безпекового форуму Президент України Петро Порошенко сказав: «З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД (Співдружність Незалежних Держав, а російською, оскільки вона є робочою мовою цього утворення, буде Содружєство Нєзавісімих Государств (СНГ), яке контролюється Москвою – примітка моя) та відмову цієї структури – СНД, засудити російську агресію просив би, щоб ми спільно з Урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі у статутних органах СНД. Рівно як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську. Водночас, має бути інвентаризована вся договірно-правова база, укладена Україною в рамках СНД, на предмет відповідності національним інтересам держави».

А вже 16 квітня 2018 року на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України народний депутат України, представник Президента України у парламенті Ірина Луценко уточнила позицію Президента України щодо «розлучення» з СНГ, яка полягає у скасуванні тільки окремих угод Содружєства, «залишивши лише ті, які є прагматично необхідні для України, як то: визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України».

Тут проглядається таке ж саме бажання, як і в ситуації з Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: трохи припинити, а решту залишити… Щоб і вівці були ситі, й вовк не голодний, як кажуть у народі (хоча мудрі люди розуміють, що в реальному житті так не буває), тому то і Договір про дружбу з Росією-агресором ще діє та в СНГ Україна продовжує брати участь. Й це проблема не тільки постмайданної влади, а і всіх попередніх влад, яким не треба було зациклюватися на укладанні багатосторонніх СНГовскіх угод, а зосередитися на підписанні аналогічних двосторонніх договорів між Україною та іншими державами, котрі, на відміну від нашої Батьківщини, є членами СНГ. Так ні ж, українські високопосадовці не хотіли тоді остаточно рвати із совєтскім минулим, а з іншого боку прагнули (нерідко більше на словах, ніж на ділі, а дехто, як Янукович (зверніться до мого есе «Боротьба і єдність протилежностей…»), начебто прагнув) розширення співпраці з демократичним західним світом. І в результаті розтягувалися в шпагаті між Москвою та Заходом, що могло взагалі привести до розриву України, але Український народ повстав, вийшов на Євромайдан, скинув промосковських можновладців і сказав владі, що Україна має належати до свого західного світу, а не до московитсько-імперського. Тому високопосадовцям, які отримали свої посади завдяки Майдану, треба робити правильні висновки з гірких уроків минулого і не повторювати помилок своїх попередників зі шпагатами в українській зовнішній політиці. Українці зробили остаточний вибір на користь Заходу, а не Росії з підконтрольним їй СНГ, котрою керують ЧеКісти-КГБісти-ФСБісти, великодержавні російські шовіністи та імперіалісти, яскравим предствником яких є Путін, бо їх приводять до влади російські виборці у своїй переважній більшості з такими ж самими шовіністично-імперськими поглядами, як і їх правітєлі. Українській владі, нинішній та наступним, треба повиправляти зроблені помилки за часів Кравчука, Кучми, Ющенка та Януковича і пошвидше перевести багатосторонню договірну базу СНГ у двосторонній формат з його учасниками й то тільки вкрай необхідні для України угоди, а решту денонсувати, щоб остаточно «розлучитися» з промосковським Содружєством Нєзавісімих Государств.

Ще деякі висновки…

Повертаючись до вкрай гострої теми встановлення Законом України факту російської агресії, не можна обійти стороною Мінський процес, а конкретніше один з його етапів – переговори в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року Президента Росії Владіміра Путіна, Канцлера Німеччини Анґели Меркель, Президента Франції Франсуа Олланда та Президента України Петра Порошенка щодо збройного вторгнення Москви в Донецькій і Луганській областях. Саме Путін об’єгоріл трьох інших учасників Нормандського формату переговорів (Німеччину, Францію та Україну) відносно війни на Донбасі, добившись того, що Мінські домовленості між ними завершилися підписанням підсумкових паперів за поступливості фрау Меркель та месьє Олланда, котру можна розцінювати як приховане сприяння Москві, без визнання російської агресії. То з ким же ж тоді Україна воювала й воює на Донбасі?! Аж після прийняття Закону України № 2268-VIII від 18 січня 2018 року нарешті юридично стало зрозуміло, що з Росією, але Мінські домовленості це заперечують на догоду Москві, яка свою ж агресію в Донецькій та Луганській областях офіційно брехливо називає внутрішньоукраїнським конфліктом, тобто фактично громадянською війною. А Президент України Петро Порошенко, котрий постійно говорить про незмінну відданість Києва Мінським домовленостям, що вимагають надання особливого статусу окупованим Росією окремим районам Донбасу – фактичної автономії, все ж того неодноразово уже згадуваного 12 квітня 2018 року нарікає: «Хоча Росія і виступає стороною цих домовленостей, вона постійно чинить опір цьому процесу». Та Росія за Мінськими домовленостями хоч і є їхньою стороною, але в статусі посередника у врегулюванні, як каже Москва, конфлікту на сході України, а не агресора, тому вона й зацікавлена в тому, щоб Мінський процес не давав результату і був

Читайте закінчення статті - Ч. 9 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/skripalskoe-delo-i-dvoyakist-dij-zahodu-tak-pravilnij-pozitsii-prezidenta-ukraini-ni-neprofesionalizmu-jogo-vladnih-soratnikiv-ch-9.htm).