Сирия или Донбасс? Где больше платят.

В данном разделе посетители сайта сами генерируют контент. Редакция «Обозревателя» не несет ответственности за этот контент.

Война на Донбассе и в Сирии стоит России огромных денежных затрат.

Для сравнения возьмем денежное довольствие кадрового российского военнослужащего в этих двух странах.

По данным зарубежных военных экспертов, постоянный оклад российского наемника в Сирии составляет чуть более 300 тысяч рублей. С боевыми ‒ около 500 тысяч в месяц. К тому же, жизнь каждого бойца страхуют на сумму в пять миллионов рублей. Полностью обеспечивают необходимым медицинским обслуживанием, питанием, проживанием. Гарантируют почести с признанием от государства и во время проведения боевых действий, и после их окончания.

В то же время, на Донбассе кадровый российский военнослужащий получает от 50 до 80 тыс. рублей в месяц. В случае попадания в плен или гибели солдата, Россия отказывается от него. Далее, полевые командиры отправляют его труп домой в безымянном гробу. Как выяснилось в ходе журналистского расследования, воюют на Донбассе не за убеждения и русский мир. Воюют за копейки, но это если сравнивать с денежными окладами, которые получают в Сирии. Смешно и в тоже время обидно за тех, кто готов убивать братьев-славян за копейки.