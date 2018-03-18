Сегодня Россия выбирает царя!
Царя Ирода !? он точно от Бога ???.....
Боже, Царя не храни!
Сильный, державный,
не Царствуй на славу, на славу намъ!
не Царствуй на страхъ врагамъ,
неЦарь православный!
Боже, неЦаря не храни!
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Сегодня Россия выбирает царя!
Царя Ирода !? он точно от Бога ???.....
Боже, Царя не храни!
Сильный, державный,
не Царствуй на славу, на славу намъ!
не Царствуй на страхъ врагамъ,
неЦарь православный!
Боже, неЦаря не храни!