РФ ужесточает контроль за "ДНР"

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В связи с огромными финансовыми потоками, которые Российская Федерация направляет в "Л/ДНР" начиная с 2014 года, правительством России было принято решение о получении информации о реальном состоянии дел в "республиках".

При поддержке правительства РФ был создан «Центр статистических исследований», который занимается сбором и обработкой данных о задолженностях по социальным выплатам, заработным платам и другим видам финансового обеспечения, а так же отображением реальной ситуации в «ДНР» для координирования деятельности правительства РФ в данном регионе.

Скорее всего, доверия у правительства РФ к главарям «республик» уже нет. Официальные данные которые «главы республик» подают своим кураторам не отражают реальное состояние дел. Деньги отмываются и переводятся в офшоры по классическим и отработанным схемам. А простой народ помощи от «братского народа» так и не видит.

У нас нет данных как работает вышеупомянутый ресурс, но в соцсетях активно распространяется информация о деятельности «Центра статистических исследований».