Последней каплей у людей стало недавнее сообщение (dan-news.info/obschestvo/pravooxraniteli-dnr-na-vyxodnyx-v-xode-specoperacii-v-komendantskij-chas-zaderzhali-446-chelovek.html), о задержании 446 человек во время комендантского часа. Население Горловки в соцсетях начало выливать волну своего негодования, не скупясь на слова.

Одна из пользователей социальных сетей рассказала, что недавно, во время комендантского часа, был задержан ее товарищ. С ее слов стало понятно, что мужчина возвращался от товарищей, и был немного «на веселе». По пути он был остановлен вооруженными боевиками. Отказавшись показывать свои документы, он был задержан. Его отвезли в здание Центрально-Городского райотдела. Чтобы выбраться оттуда живым ему пришлось продать машину и заплатить.

Другая жительница Горловки, устав терпеть постоянные ущемления и издевательства рассказала свое виденье действий Захарченка и его власти. Ее пост мгновенно начал разлетаться по сети, набирая бешеную поддержку и популярность. В нем она, обращаясь к главе Республики, говорит, что нужно просто убрать комендантский час и задержаний станет в разы меньше. Но для Захарченко такое решение не выгодно, ведь это один из способов выбивания денег с народа. Так же женщина отмечает, что Горловка полностью оккупирована военными, которые позволяют себе все, что взбредет в голову.

Напоследок хотелось бы вставить еще один ее комментарий, где она описывает отношение Захарченко и боевиков к простым людям, да и к республике в целом.

Последствия комендантского часа в Горловке.

Последствия комендантского часа в Горловке.